Fajar Alfian/Rian Ardianto Tak Sabar Lawan Ganda Terbaik China di Perempatfinal BAC 2024

NINGBO - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sudah tidak sabar menjalani laga perempatfinal Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024), Jumat 12 April. Pasalnya, mereka akan bertemu ganda putra terbaik China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Ini akan menjadi pertemuan bagi kedua pasangan, di mana Fajar/Rian kalah head-to-head 2-3. Pada pertemuan terakhir, juara All England 2024 itu takluk dari Liang/Wang di Malaysia Open 2024 dengan skor 21-16, 17-21, dan 18-21.

Kekalahan itu membuat Fajar/Rian penasaran untuk bertemu kembali Liang/Wang. Terlebih, mereka saat ini sedang dalam tren positif semenjak menjuarai All England 2024 pada Maret lalu.

"Besok lawan Liang Wei Keng/Wang Chang, itu pertandingan yang sangat saya nantikan. Terakhir dalam beberapa pertemuan kami kalah. Lawan adalah pasangan muda yang bagus penampilannya," kata Fajar dalam keterangan pers PBSI, Kamis (11/4/2024).

"Pertandingan besok juga sebagai ajang simulasi menjelang Piala Thomas dan Olimpiade Paris. Melawan pasangan terbaik dan nomor satu China itu, kami ingin menampilkan penampilan terbaik," lanjut pemain berusia 29 tahun itu.

"Kami sudah lama tidak bertemu mereka. Terakhir di Malaysia Open 2024, awal Januari lalu. Tetapi setelah itu lawan sempat mengalami hasil yang kurang baik. Kami tentu penasaran karena kalah di beberapa pertemuan terakhir. Kini kami ingin menghadapi mereka,” tukas Fajar.