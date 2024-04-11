Advertisement
NETTING

Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Langkah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Terhenti

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |19:34 WIB
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir di 16 besar Badminton Asia Championships 2024 (Foto: PBSI)
NINGBO – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja terhenti di babak 16 besar Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Ganda campuran Indonesia itu takluk dari Kim Won-ho/Jeong Na-eun 18-21 dan -21.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Kamis (11/4/2024) malam WIB, Dejan/Gloria kesulitan meladeni permainan Kim/Jeong. Sebab, pasangan Korea Selatan itu tampil bagus.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Dejan/Gloria mencoba untuk mengimbangi permainan unggulan ketujuh tersebut. Namun, pada gim pertama Dejan/Gloria tertinggal 7-11.

Setelah interval, Dejan/Gloria menunjukkan perlawanan terhadap Kim/Jeong. Keduanya tampil pantang menyerah meski akhirnya harus menelan kekalahan 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Dejan/Gloria kembali bermain dalam tekanan. Meski sudah mencoba bangkit, tapi mereka juga kerap banyak melakukan kesalahan sendiri. Alhasil mereka harus menyerah di gim kedua dengan skor 16-21.

