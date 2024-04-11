Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets Libas Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder Menang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |14:46 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets Libas Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder Menang
Denver Nuggets menang atas Minnesota Timberwolves pada lanjutan NBA 2023-2024 (Foto: Reuters/Ron Chenoy)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (11/4/2024) sudah diketahui. Duel papan atas yang terjadi di wilayah barat antara Denver Nuggets dan Minnesota Timberwolves membuat persaingan untuk mengamankan titel musim reguler semakin ketat.

Bermain di Ball Arena, Nuggets mendapatkan perlawanan ketat dari Timberwolves sejak awal pertandingan di mana mereka tertinggal lebih dulu di angka 26-28 di kuarter pertama. Bahkan, tim tamu memperlebar jarak menjadi unggul 52-49 di kuarter kedua.

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves (Foto: Reuters/Ron Chenoy)

Akan tetapi Aaron Gordon dan kolega mengamuk di kuarter ketiga hingga bisa berbalik unggul 83-80. Nuggets pun terus mendominasi di kuarter terakhir sampai akhirnya sukses mengamankan kemenangan atas Timberwolves dengan skor 116-107.

Nikola Jokic menjadi aktor utama kemenangan Nuggets atas Timberwolves. Bintang asal Serbia itu membukukan double-double berkat torehan 41 poin, 11 rebound dan tujuh assist.

Kemenangan itu pun membuat Nuggets naik ke puncak klasemen sementara wilayah barat NBA 2023-2024 dengan rekor 56-24. Mereka melangkahi Timberwolves yang turun ke posisi kedua dengan rekor 55-25.

Kemenangan juga berhasil diraih oleh Oklahoma City Thunder atas San Antonio Spurs di Paycom Center. Shai Gilgeous-Alexander dkk sukses mengalahkan sang lawan dengan skor telak 127-89.

