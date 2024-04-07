Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rian Ardianto Waspadai Ganda India di Piala Thomas 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:41 WIB
Rian Ardianto Waspadai Ganda India di Piala Thomas 2024
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, mewaspadai pasangan India di Piala Thomas 2024. Hal itu disampaikan Rian saat melihat hasil drawing fase grup tim Indonesia.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil undian, Indonesia tergabung dalam grup berat yakni Grup C. Selain India, dua tim lainnya adalah Thailand dan Inggris.

Sebagai pemain ganda, Rian menyadari lawan paling berat di grup tersebut adalah India. Sebab, tim juara bertahan itu memiliki ganda putra peringkat satu dunia yakni Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

"Ya di India sendiri kan mereka punya ganda nomor satu dunia pasti itu tidak mudah dan ya harus dipersiapkan lebih juga. Jika kita dipercaya diturunkan untuk melawan ganda India itu," kata Rian kepada awak media di Jakarta, beberapa hari lalu.

Meski begitu, Rian juga tidak meremehkan dua tim lainnya. Baik Thailand dan Inggris juga sama-sama mempunyai ganda pertama yang cukup kuat.

Thailand memiliki Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren yang kerap membuat kejutan di turnamen-turnamen besar. Lalu, Inggris punya Ben Lane/Sean Vendy yang baru saja menjuarai Swiss Open 2024.

Halaman: 1 2
1 2
