HOME SPORTS NETTING

Indonesia Arena Batal Jadi Venue Indonesia Open 2024, Ini Tanggapan Anthony Ginting

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:27 WIB
Indonesia Arena Batal Jadi Venue Indonesia Open 2024, Ini Tanggapan Anthony Ginting
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting menjadi salah satu pihak yang ikut kecewa Indonesia Arena batal menggelar Indonesia Open 2024. Namun, menurut Anthony itu adalah pilihan yang tepat karena PBSI jelas sudah mempertimbangkan sebaik mungkin untuk mengembalikan venue Indonesia Open ke Istora Senayan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia Open 2024 sebelumnya diumumkan akan digelar di Indonesia Arena. Namun, PBSI sudah memastikan bahwa gelaran Indonesia Open 2024 akan kembali digelar di Istora Senayan.

Pembatalan itu terjadi lantaran Indonesia Arena belum mendukung kebutuhan lighting untuk gelaran olahraga bulu tangkis. Andai pun memaksakan, akan berakibat fatal pada struktur gedung. Sedangkan pemasangan rangka manual akan mengganggu kenyamanan penonton.

Ginting pun memahami situasi tersebut. Ia memilih kembali menjalani pertandingan di Istora ketimbang harus bermain di Indonesia Arena dengan penuh rasa cemas dan kurang nyaman.

Indonesia Arena

"Pasti kita excited juga waktu diumumin bakal di Indonesia Arena. Tapi kan PBSI atau panitia sudah mempertimbangkan, daripada dipaksain takut ada apa-apa," kata Ginting kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Meskipun dipaksain tapi yang rangka-rangka itu penting, pasti enggak akan nyaman nontonnya karena kehalang. Pasti semua hal, aspek udah dipertimbangkan," lanjut pemain asal Cimahi tersebut.

Halaman:
1 2
