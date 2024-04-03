Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Open 2024 Digelar di Istora Senayan, PBSI: Semoga Tahun Depan Bisa Main di Indonesia Arena

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:52 WIB
Indonesia Open 2024 Digelar di Istora Senayan, PBSI: Semoga Tahun Depan Bisa Main di Indonesia Arena
Indonesia Arena batal jadi tuan rumah Indonesia Open 2024. (Foto: Instagram/perbasi.ina)
JAKARTA - Indonesia Arena batal menjadi venue dari Indonesia Open 2024 karena adanya masalah terhadap pemasangan rigging gantung dan perlengkapan lighting. Meski begitu, menurut pemaparan Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Open 2024, Armand Darmadji, ada harapan tahun depan turnamen super 1000 tersebut digelar di Indonesia Arena jika permasalahan tersebut sudah teratasi.

Turnamen berlevel Super 1000 ini direncanakan akan digelar pada 4-9 Juni 2024. Ajang berhadiah USD1,3 juta ini akan tetap dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Pada tahun lalu, PBSI sudah berencana untuk menggelar turnamen bergengsi tersebut di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Namun dengan ada kendala teknis tersebut membuat perhelatan bulu tangkis ini akhirnya harus kembali digelar di Istora.

"Pada rencananya kami ingin memindahkan turnamen Indonesia Open ke Indonesia Arena yang berkapasitas kurang lebih 16.000 penonton karena dibandingkan turnamen level Super 1000 di negara lain, hanya Indonesia yang masih menggunakan venue di bawah kapasitas 10.000 penonton," ujar Armand dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Istora Senayan

"Ini juga sesuai himbauan Presiden Republik Indonesia, bapak Joko Widodo saat peresmian tahun lalu bahwa beliau ingin Indonesia Arena dapat menggelar turnamen bulutangkis internasional," lanjutnya.

