Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta: Dulu Marc Marquez Salip Valentino Rossi, Sekarang Saya yang Melakukannya ke Marc Marquez!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:40 WIB
Pedro Acosta: Dulu Marc Marquez Salip Valentino Rossi, Sekarang Saya yang Melakukannya ke Marc Marquez!
Marc Marquez dan Pedro Acosta. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ROOKIE MotoGP 2024, Pedro Acosta, jadi sorotan usai menyalip Marc Marquez dalam balapan perdana musim ini di MotoGP Qatar 2024. Soal aksi itu, Acosta menyadari bahwa penampilannya mengingatkan persaingan Valentino Rossi dengan Marc Marquez di pentas MotoGP pada masa lalu.

Kini, Acosta pun senang bisa mengulang lagi persaingan sengit itu. Apalagi, aksinya kali ini dilakukan dengan pembalap megabintang MotoGP, yakni Marc Marquez.

Pedro Acosta

Ya, Acosta sukses menyalip Marquez di MotoGP Qatar 2024. Start dari posisi kedelapan, dia sempat menusuk hingga dapat berjuang merebut posisi tiga besar. Bahkan dalam proses itu, Acosta sempat melewati Marc Marquez.

Hal ini memunculkan kenangan tentang Marquez muda yang mengalahkan pembalap hebat seperti Valentino Rossi. Momen itu terjadi pada 2013.

“Sepertinya lebih mudah di TV daripada yang saya alami. Dia melakukannya dengan Rossi, dan sekarang saya yang melakukannya dengan dia,” ujar Acosta, dikutip dari Crash, Jumat (5/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement