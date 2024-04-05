Pedro Acosta: Dulu Marc Marquez Salip Valentino Rossi, Sekarang Saya yang Melakukannya ke Marc Marquez!

ROOKIE MotoGP 2024, Pedro Acosta, jadi sorotan usai menyalip Marc Marquez dalam balapan perdana musim ini di MotoGP Qatar 2024. Soal aksi itu, Acosta menyadari bahwa penampilannya mengingatkan persaingan Valentino Rossi dengan Marc Marquez di pentas MotoGP pada masa lalu.

Kini, Acosta pun senang bisa mengulang lagi persaingan sengit itu. Apalagi, aksinya kali ini dilakukan dengan pembalap megabintang MotoGP, yakni Marc Marquez.

Ya, Acosta sukses menyalip Marquez di MotoGP Qatar 2024. Start dari posisi kedelapan, dia sempat menusuk hingga dapat berjuang merebut posisi tiga besar. Bahkan dalam proses itu, Acosta sempat melewati Marc Marquez.

Hal ini memunculkan kenangan tentang Marquez muda yang mengalahkan pembalap hebat seperti Valentino Rossi. Momen itu terjadi pada 2013.

“Sepertinya lebih mudah di TV daripada yang saya alami. Dia melakukannya dengan Rossi, dan sekarang saya yang melakukannya dengan dia,” ujar Acosta, dikutip dari Crash, Jumat (5/4/2024).