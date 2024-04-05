Bukan KTM, Pengamat MotoGP Yakin Marc Marquez Pilih Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

MARC Marquez kencang dirumorkan bakal hengkang ke pabrikan KTM musim depan. Namun, mantan pembalap MotoGP senior yang kini menjadi pengamat, Loris Feggiani punya pendapat lain dan meyakini The Baby Alien lebih tertarik untuk memperkuat tim pabrikan Ducati.

Feggiani menilai alasan Marc Marquez berjuang keras dengan Gresini Ducati sejak awal adalah untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati, bukan ke tim pabrikan KTM. Sebab, jika ingin pergi ke KTM, dia lebih baik bertahan di Honda dan tak perlu hijrah ke tim milik Nadia Padovani itu.

Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan dengan Francesco Bagnaia dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024, yang membuat keduanya gagal mendapatkan poin. Insiden tersebut pun menjadi bahan perbincangan sampai saat ini di mana ada yang membela sang bintang Spanyol dan juga memberi pembelaan pada sang jagoan Ducati Lenovo.

Yang jelas, kecelakaan itu membuat peningkatan performa yang ditunjukkan The Baby Alien -julukan Marquez- sejak bergabung dengan Gresini Ducati berakhir sia-sia. Padahal setelah finis kelima dan keempat dalam sprint dan balapan utama seri pembuka di Qatar, dia mampu naik podium kedua dalam sprint di Portugal.

Feggiani sendiri melihat kecelakaan yang terjadi antara Marquez dan Pecco -sapaan Bagnaia- sebenarnya merupakan akibat dari kegugupan sang juara MotoGP enam kali. Namun, jika dilihat secara lebih luas lagi, menurutnya ini merupakan soal persaingan internal antara kedua pembalap itu serta Jorge Martin dan Enea Bastianini demi mengamankan satu kursi tersisa di tim pabrikan Ducati tahun depan.

“Bagi saya, kegugupan Márquez menyebabkan hal itu (kecelakaan di Portugal), tapi ini semua tentang pertarungan internal untuk berada di tim resmi Ducati, antara Pecco, Bastianini, Martín, dan jangan lupakan Márquez, karena dia tidak akan membalap bersama tim Gresini seumur hidup,” kata Feggiani dilansir dari Motosan, Kamis (4/4/2024).