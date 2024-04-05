Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan KTM, Pengamat MotoGP Yakin Marc Marquez Pilih Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |01:03 WIB
Bukan KTM, Pengamat MotoGP Yakin Marc Marquez Pilih Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025
Marc Marquez membalap bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez kencang dirumorkan bakal hengkang ke pabrikan KTM musim depan. Namun, mantan pembalap MotoGP senior yang kini menjadi pengamat, Loris Feggiani punya pendapat lain dan meyakini The Baby Alien lebih tertarik untuk memperkuat tim pabrikan Ducati.

Feggiani menilai alasan Marc Marquez berjuang keras dengan Gresini Ducati sejak awal adalah untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati, bukan ke tim pabrikan KTM. Sebab, jika ingin pergi ke KTM, dia lebih baik bertahan di Honda dan tak perlu hijrah ke tim milik Nadia Padovani itu.

Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan dengan Francesco Bagnaia dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024, yang membuat keduanya gagal mendapatkan poin. Insiden tersebut pun menjadi bahan perbincangan sampai saat ini di mana ada yang membela sang bintang Spanyol dan juga memberi pembelaan pada sang jagoan Ducati Lenovo.

Yang jelas, kecelakaan itu membuat peningkatan performa yang ditunjukkan The Baby Alien -julukan Marquez- sejak bergabung dengan Gresini Ducati berakhir sia-sia. Padahal setelah finis kelima dan keempat dalam sprint dan balapan utama seri pembuka di Qatar, dia mampu naik podium kedua dalam sprint di Portugal.

Feggiani sendiri melihat kecelakaan yang terjadi antara Marquez dan Pecco -sapaan Bagnaia- sebenarnya merupakan akibat dari kegugupan sang juara MotoGP enam kali. Namun, jika dilihat secara lebih luas lagi, menurutnya ini merupakan soal persaingan internal antara kedua pembalap itu serta Jorge Martin dan Enea Bastianini demi mengamankan satu kursi tersisa di tim pabrikan Ducati tahun depan.

“Bagi saya, kegugupan Márquez menyebabkan hal itu (kecelakaan di Portugal), tapi ini semua tentang pertarungan internal untuk berada di tim resmi Ducati, antara Pecco, Bastianini, Martín, dan jangan lupakan Márquez, karena dia tidak akan membalap bersama tim Gresini seumur hidup,” kata Feggiani dilansir dari Motosan, Kamis (4/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/38/3035066/marc-marquez-ikut-komentari-kepergian-pramac-racing-dari-ducati-musim-depan-ZrrriluLRG.jpg
Marc Marquez Ikut Komentari Kepergian Pramac Racing dari Ducati Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/38/3032203/persaingan-ketat-marc-marquez-hanya-targetkan-peringkat-tiga-besar-di-motogp-2024-5psnpVWb1Y.jpeg
Persaingan Ketat, Marc Marquez Hanya Targetkan Peringkat Tiga Besar di MotoGP 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/38/3026711/marc-marquez-belum-selevel-francesco-bagnaia-untuk-tangani-motor-ducati-keYEEkmucD.jpg
Marc Marquez Belum Selevel Francesco Bagnaia untuk Tangani Motor Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/38/3023093/marc-marquez-akui-bisa-gabung-pabrikan-ducati-karena-jasa-sang-adik-xvXXH2xoWC.jpg
Marc Marquez Akui Bisa Gabung Pabrikan Ducati karena Jasa Sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/38/3020122/marc-marquez-yakin-sang-adik-segera-temukan-performa-terbaik-di-motogp-fZT7kK2Qzt.jpg
Marc Marquez Yakin Sang Adik Segera Temukan Performa Terbaik di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/38/3013592/start-ke-14-marc-marquez-tak-sangka-bisa-podium-di-motogp-catalunya-2024-dztLxm08rr.JPG
Start ke-14, Marc Marquez Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Catalunya 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement