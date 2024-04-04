Shopee Big Ramadan Sale: Sahur Jadi Waktu Pilihan Belanja dengan Peningkatan Transaksi 44 Kali Lipat di Shopee Live

Jakarta- E-commerce nomor satu di Indonesia yakni Shopee selalu temani momen spesial pengguna di bulan Ramadan lewat puncak kampanye Big Ramadan Sale 2024 yang baru saja digelar pada 25 Maret dan 1 April kemarin. Berbagai keseruan dihadirkan melalui fitur interaktif, program inovatif dan promo terbesar melalui aplikasi Shopee, guna memberikan pengalaman belanja online yang lebih menyenangkan dan menguntungkan.

Tahun ini, Shopee melihat tren menarik pada kedua puncak kampanye, dimana pengguna semakin antusias dalam memanfaatkan fitur interaktif melalui Shopee Live di waktu sahur. Hal ini terlihat dari transaksi melalui Shopee Live di waktu sahur yang meningkat hingga 44 kali lipat pada puncak kampanye dibandingkan dengan waktu yang sama di hari biasa.

Director of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, menyampaikan, interaksi yang dapat dinikmati oleh pengguna melalui berbagai fitur kami seperti, Shopee Live hingga Shopee Video masih menjadi daya tarik utama dalam perjalanan belanja online pengguna pada Ramadan tahun ini.

"Kami senang sekali melihat berbagai bentuk antusiasme pengguna pada kampanye Shopee Big Ramadan Sale, antara lain animo tinggi yang terlihat dari bagaimana para pembeli memanfaatkan promo dan menikmati keseruan Flash Sale pada jam-jam tertentu, hingga kolaborasi antara para pelaku usaha dalam mengoptimalkan fitur serta program guna menciptakan pengaruh signifikan selama kampanye Big Ramadan Sale berlangsung,” ucapnya.

