Jorge Lorenzo Sebut Pedro Acosta Mirip Valentino Rossi

MADRID – Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, mengaku sangat mengagumi pembalap rookie Pedro Acosta. Lorenzo mengatakan, Acosta mengingatkannya kepada banyak sosok legenda MotoGP, salah satunya adalah Valentino Rossi.

Pedro Acosta memulai debutnya di MotoGP dengan membawa bendera Red Bull GASGAS Tech3. Pembalap berusia 19 tahun itu langsung mencuri perhatian setelah tampil impresif bersama tunggangannya KTM RC16.

Dalam dua seri balapan pertama di MotoGP 2024, Acosta menuai hasil manis. Pada balapan pertama di Qatar, dia mampu finis di urutan kesembilan. Kemudian pada balapan kedua di Portugal, Acosta berhasil menyabet podium ketiga.

Dua hasil manis pada musim debutnya membuat Lorenzo terkesan. Tiga kali juara MotoGP itu mengatakan, sosok Acosta mengingatkannya pada musim awal Valentino Rossi, Dani Pedrosa, hingga Marc Marquez.

“Pedro termasuk dalam kategori kami,” kata Lorenzo dikutip dari Motosan, Senin (1/4/2024).

“Ini mengingatkan saya pada awal mula Valentino di tahun 2000an, seperti saya, (Dani) Pedrosa, (Casey) Stoner atau (Marc) Márquez. Segera dengan sangat cepat, kami ingin menunjukkan segalanya, bahkan tanpa situasi sepenuhnya terkendali,” sambungnya.