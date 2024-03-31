Senggolan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 Seharusnya Tak Perlu Terjadi

INSIDEN senggolan antara Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 seharusnya tak perlu terjadi. Menurut Jorge Lorenzo, salah satu pembalap mestinya paham dan lebih menahan diri.

Senggolan antara Marquez dengan Bagnaia terjadi pada putaran 23 dari 25 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Keduanya saat itu tengah memperebutkan posisi lima.

Marquez awalnya hendak mendahului Bagnaia dari sisi dalam tikungan. Namun, The Baby Alien kemudian sedikit keluar jalur dan Pecco mencoba kembali membalas manuver.

Sayangnya, keputusan Bagnaia itu malah berakibat fatal bagi keduanya. Senggolan itu menyebabkan sang juara dunia bertahan gagal finis. Sementara, Marquez bisa melanjutkan balapan dan finis di posisi 16.

Lorenzo menyatakan Marquez tidak bersalah dalam insiden itu. Jika harus menunjuk jari, maka Bagnaia layak untuk disalahkan.

"Saya pikir Marc tidak bersalah. Seseorang ketika menyalip yang lain, tidak memiliki pandangan utuh akan apa yang terjadi. Justru, yang ada di belakang, dalam hal ini Bagnaia, bisa melihat keinginan Marquez kembali ke jalurnya," terang Lorenzo, mengutip dari Crash, Minggu (31/3/2024).