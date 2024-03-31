Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Kompak, Boston Celtics dan Milwaukee Bucks Raih Kemenangan!

Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)

HASIL NBA 2023-2024 hari ini akan diulas dalam artikel ini. Ada tiga pertandingan tersaji dalam lanjutan musim reguler NBA 2023-2024. Di antaranya ada Boston Celtics dan Milwaukee Bucks yang kompak meraih kemenangan.

Boston Celtics berhasil mempermalukan New Orleans Pelicans 104-92. Laga itu digelar di Smoothie King Center, Louisiana, Amerika Serikat.

Bintang Boston Celtics Jayson Tatum tampil mengesankan dalam laga tersebut. Dia sukses membukukan 23 poin, sembilan rebound, dan empat assist dalam pertandingan itu.

Sementara, Zion Williamson berhasil mencetak 25 poin untuk Pelicans. Tetapi, dia tak bisa berbuat banyak sehingga timnya mendapat kekalahan.

Kemenangan ini membuat Boston Celtics kembali ke tren positif usai dua kali dikalahkan Atlanta Hawks. Mereka kini duduk di puncak klasemen Wilayah Timur NBA 2023-2024.

Hasil positif juga diraih oleh Milwaukee Bucks di State Farm Arena, Georgia, Amerika Serikat. Bucks berhasil membungkam Atlanta Hawks 122-113 di depan pendukungnya sendiri.