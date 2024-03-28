Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lin Dan, Mantan sang Raja Bulutangkis Dunia Ini Sempat Ketangkap Basah Selingkuh dengan Supermodel Cantik

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |12:47 WIB
Kisah Lin Dan, Mantan sang Raja Bulutangkis Dunia Ini Sempat Ketangkap Basah Selingkuh dengan Supermodel Cantik
Legenda bulu tangkis China, Lin Dan. (Foto: Instagram/thereallindan)
KISAH Lin Dan, mantan raja bulutangkis dunia yang sempat tertangkap basah selingkuh dengan supermodel cantik akan diulas oleh Okezone. Lin Dan merupakan salah satu legenda bulutangkis dengan prestasi paling gemilang di sektor tunggal putra.

Bagaimana tidak? sepanjang karirnya, semua gelar bergengsi telah berhasil ia menangkan. Mulai dari ajang BWF seperti Korea Open, Denmark Open, China Open, hingga All England sukses ia menangkan.

Di kejuaraan level Asia, ia juga pernah memenangkannya sebanyak 4 kali. Dan di level dunia, ia pernah menjadi juara dunia sebanyak 5 kali, juara Piala Dunia sebanyak 2 kali, dan memenangkan Olimpiade sebanyak 2 kali pula.

Hal menjadikan Lin Dan sebagai seorang pebulutangkis dengan raihan gelar terbanyak sepanjang masa dan belum ada yang mampu melampauinya.

Sayangnya, di balik prestasinya yang sangat gemilang, Lin Dan juga tidak lepas dari kontroversi di lapangan karena sikap tempramentalnya. Bahkan, ia juga pernah terlibat aksi kontroversi di luar lapangan karena skandal perselingkuhannya yang terbongkar pada 2016 silam.

Lin Dan bersama Xie Xingfang

Ya, pada 2016 lalu, terkuak hal yang mengejutkan saat sebuah akun sosial media Weibo mengunggah sebuah gambar dua orang tengah bercumbu di kamar hotel. Kuat dugaan jika laki-laki dalam gambar itu adalah Super Dan - julukan Lin Dan.

Di sisi lain, wanita yang berada di gambar itu tampak samar. Namun setelah ditelisik lebih dalam, wanita tersebut disinyalir kuat adalah super model cantik asal China, Zhao Yaqi.

Halaman:
1 2
