Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Teruskan Catatan Positif Usai Tumbangkan Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder Ikut Menang

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (23/3/2024) menyajikan delapan pertandingan yang menarik. Seperti halnya Boston Celtics yang berhasil mencatatkan delapan kemenangan beruntun usai menyikat Detroit Pistons, hingga Oklahoma City Thunder yang juga sukses merebut kemenangan.

Pertama, mari bahas kemenangan manis Celtics. Tim yang tengah memuncaki klasemen NBA 2023-2024 wilayah Timur itu tampil luar biasa saat bertandang ke markas Detroit Pistons. Meski sempat tertinggal 32-34 di kuarter pertama, mereka mampu bangkit untuk membalikkan keadaan dan menang dengan skor 129-102.

Jaylen Brown menjadi topskor bagi tim asuhan Joe Mazzulla itu dalam pertandingan ini dengan mencetak 33 poin. Payton Pritchard juga turut bersinar dengan menghasilkan 20 poin dan sembilan assist.

Derrick White juga bermain cemerlang untuk Celtics di mana dia membukukan double-double berkat sumbangan 19 poin, 11 assist dan delapan reboundnya. Kristaps Porzingis juga berkontribusi besar dengan torehan 19 poin.

Hasil positif itu membuat Celtics yang sudah mengantongi tiket ke babak playoff musim ini mencatatkan delapan kemenangan beruntun. Mereka pun semakin kukuh di puncak klasemen wilayah timur dengan rekor 56-14.

Beralih ke laga lainnya, Oklahoma City Thunder berhasil menyikat Toronto Raptors di Scotiabank Arena dengan skor 123-103. Shai Gilgeous-Alexander menjadi aktor utama kemenangan mereka dengan mencetak 23 poin, delapan assist dan tujuh rebound.