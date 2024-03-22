Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kisah Pebasket-Pebasket Muslim di NBA Jalani Puasa saat Ramadhan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:18 WIB
Kisah Pebasket-Pebasket Muslim di NBA Jalani Puasa saat Ramadhan
Kyrie Irving termasuk pebasket NBA yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan (Foto: NBA)
A
A
A

BAGI umat Muslim di seluruh dunia, Ramadan merupakan bulan suci yang penuh berkah, tak terkecuali pebasket NBA. Selama lebih dari 12 jam, para pemeluknya menjalankan kewajibannya untuk menahan diri dari makanan, minuman, dan hawa nafsu, dengan fokus untuk pertumbuhan spiritual dan berbagi kebaikan.

Di tengah gemerlapnya dunia NBA, para pemain Muslim seperti Kyrie Irving, sang legenda Hakeem Olajuwon, dan banyak nama-nama lainnya, tidak hanya menunjukkan keahlian mereka yang luar biasa, tetapi juga komitmen yang tak tergoyahkan terhadap iman mereka.

Kyrie Irving

Para atlet ini melampaui ekspektasi, menunjukkan dedikasi terhadap agama dapat berkembang bahkan di tengah padatnya jadwal pertandingan basket profesional. Kehadiran mereka menandakan NBA yang semakin inklusif dan menghormati keyakinan para pemain.

Lapangan menjadi lebih dari sekadar arena untuk ketangguhan atletik, namun menjadi wadah yang menyajikan inspirasi. Para pemain NBA memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, namun tubuh mereka yang kuat pun diuji selama Ramadan.

Bayangkan melompat untuk melakukan dunk dengan perut kosong atau melawan kelelahan pada quarter keempat yang sengit. Semua itu dilakukan sambil menahan diri dari makanan dan minuman.

Irving memahami hal ini. Ia mengakui adanya tantangan berpuasa selama musim NBA, namun baginya, ini bukan penderitaan tetapi merupakan cara untuk mendalami hubungannya dengan keyakinan dan jalan hidupnya.

"Tetap fokus dalam berpuasa dan tetap disiplin. Ini adalah perjalanan yang sulit. Bermain selama 48 menit tanpa makan atau minum adalah sebuah keajaiban. Itu pasti Tuhan yang melindungi saya," ujar Irving, dalam rilis resmi NBA, dikutip pada Jumat (22/3/2024).

Di tengah tuntutan fisik yang tinggi selama Ramadan, Enes Kanter mencari rekomendasi menu untuk sahur dari legenda NBA, Hakeem Olajuwon. Berharap mendapatkan saran sajian/makanan yang menarik, ia justru dibuat terkejut dengan kesederhanaan menunya yakni kurma, oatmeal, dan air.

Halaman:
1 2
