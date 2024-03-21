Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Bekuk Milwaukee Bucks

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (21/3/2024) sudah diketahui. Boston Celtics berhasil membekuk Milwaukee Bucks dan Oklahoma City Thunder menyikat Utah Jazz.

Boston Celtics kembali meraih hasil positif. Kali ini, mereka sukses membungkam Milwaukee Bucks 122-119 di TD Garden, Massachusetts, Amerika Serikat.

Jayson Tatum dan Derrick White berhasil menjadi sorotan dalam laga ini. Tatum sukses menyumbang 31 poin, delapan rebound, dan empat assist. Sedangkan, White meraih 23 poin, lima rebound, dan delapan assist.

Kemenangan ini membuat Boston Celtics semakin kukuh di puncak klasemen Wilayah Timur NBA 2023-2024. Mereka kini sudah mengoleksi 55 kemenangan.

Hasil positif juga diraih oleh Oklahoma City Thunder di Paycom Center, Oklahoma, Amerika Serikat. Mereka sukses menumbangkan Utah Jazz 119-107.