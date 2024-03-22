Advertisement
HOME SPORTS

Yuk, Terapkan Gaya Hidup Sehat dengan Produk Pilihan di Promo Puncak Shopee Big Ramadan Sale pada 25 Maret

Aris Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |08:12 WIB
Yuk, Terapkan Gaya Hidup Sehat dengan Produk Pilihan di Promo Puncak Shopee Big Ramadan Sale pada 25 Maret
(foto: Istimewa)
A
A
A

Ramadan adalah momen tepat untuk memperbanyak ibadah dan amal baik. Meningkatkan kualitas diri, baik fisik maupun mental. Untuk menciptakan kesehatan yang optimal dan seimbang, tubuh, pikiran dan jiwa memiliki keterkaitan kuat

Nah, menemani pengguna menjalani ibadah dan kebaikan Ramadan dengan raga yang segar dan jiwa yang tenang, Shopee Big Ramadan Sale 2024 menghadirkan puncak kampanye pertamanya pada 25 Maret 2024 dengan berbagai penawaran terbaik mulai dari Gratis Ongkir Rp 0, Shopee Barokah THR 10M, dan Termurah di Shopee Ekstra Voucher 50%.

Putri Lukman, selaku Director of Business Category (Electronics & FMCG) Shopee Indonesia mengatakan pihaknya senang sekali bahwa kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat semakin meningkat.

"Kesadaran akan kesehatan yang tidak hanya terbatas pada kondisi fisik tubuh, tetapi keseimbangan antara pikiran dan jiwa. Sebagai platform belanja online, Shopee ingin menghadirkan kemudahan serta berbagai produk pilihan yang beragam, guna melengkapi masing-masing perjalanan pengguna," katanya.

Menyambut puncak pertama kampanye Big Ramadan Sale tahun ini, ditemani dengan BincangShopee yang bertajuk keseimbangan kesehatan antara pikiran tubuh dan jiwa, Putri berharap acara ini dapat memberikan insight bagi pengguna.

"Tentunya, di saat yang sama, puncak kampanye juga dapat melengkapi langkah awal pengguna untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan semangat dengan gebyar promo terbesar dan kejutan menarik lainnya di tanggal 25 Maret nanti!” ujar Putri.

Harmonisasi kesehatan tubuh, jiwa, dan pikiran selama Ramadan

Dalam menjalani Ramadan yang penuh berkah, menjaga kesehatan holistik sangatlah penting. Hal ini tidak hanya mencakup tubuh yang sehat secara fisik, tetapi juga keseimbangan pikiran dan jiwa.

