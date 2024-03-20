Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Tekuk Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets Kukuhkan Diri di Peringkat Kedua!

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Rabu (20/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Ada sejumlah laga seru yang tersaji, salah satunya pertandingan akbar antara dua tim papan atas wilayah barat, Denver Nuggets dan Minnesota Timberwolves.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Total, ada lima pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 berlangsung pada hari ini, Rabu (20/3/2024) pada pagi WIB.

Bertandang ke Target Center, Nuggets tampil ganas sejak awal pertandingan di mana mereka unggul 35-28 di kuarter pertama. Mereka pun terus mendominasi di kuarter kedua sehingga bisa memperlebar keunggulan menjadi 70-55.

Akan tetapi, sang juara bertahan mendapatkan perlawanan sengit dari Timberwolves di kuarter ketiga. Alhasil, sang tuan rumah mampu memangkas ketertiinggalan menjadi 84-87.

Kedua tim pun sama-sama mencetak 28 poin di kuarter terakhir. Tetapi, kondisi itu membuat Nuggets bisa mempertahankan keunggulan dan menang dengan skor 115-112.

Nikola Jokic menjadi aktor utama kemenangan Nuggets dalam pertandingan ini. Bintang asal Serbia itu membukukan double-double berkat raihan 35 poin, 16 rebound, dan dua assist.

Selain Jokic, ada dua pemain lainnya yang mencatatkan double-double yakni Jamal Murray dan Aaron Gordon. Murray mencetak 18 poin, 11 assist, dan empat rebound.