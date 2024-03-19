Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: LA Lakers Sikat Atlanta Hawks, Golden State Warriors Tumbang!

Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Selasa (19/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Hasil berbeda didapat Los Angeles (LA) Lakers dengan Golden State Warriors.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Ada delapan laga yang digelar dalam musim reguler NBA 2023-2024.

Salah satu laga mempertemukan LA Lakers melawan Atlanta Hawks. Bermain di Crypto.com Arena, LA Lakers tampil dominan dan membuat Atlanta Hawks mengalami kesulitan. Hasilnya, LA Lakers sukses memimpin 73-59 atas tim tamu di dua kuarter awal.

Permainan LA Lakers semakin tak terhentikan di dua kuarter berikutnya, sehingga berhasil menjauhkan keunggulan. LA Lakers sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 136-105 atas tim tamu.

Dalam laga ini, D'Angelo Russell menjadi bintang kemenangan LA Lakers usai membuat double-double dengan 27 poin dan 10 assist dari 30 menit bermain. Sedangkan, Jalen Johnson menjadi pencetak poin terbanyak untuk Hawks usai membuat 25 angka dari 32 menit bermain.