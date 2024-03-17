Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: 40 Poin LeBron James Tak Mampu Selamatkan LA Lakers dari Kekalahan atas Golden State Warriors!

Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (17/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga menarik tersaji, salah satunya mempertemukan LA Lakers vs Golden State Warriors.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Ada sembilan laga yang digelar pada musim reguler NBA 2023-2024 pada Minggu (17/3/2024).

LA Lakers sendiri harus menelan kekalahan dari Golden State Warriors. Bermain di Cryoto.com Arena, LA Lakers berhasil memimpin 36-30 atas Warriors di kuarter pertama. Namun di kuarter kedua, LA Lakers gagal mempertahankan keunggulan dan tertinggal 66-67.

Sementara di kuarter ketiga, LA Lakers tampak kesulitan untuk mengimbangi permainan Warriors dan tertinggal 93-102. Meski sempat bangkit di kuarter keempat, tim kuning ungu itu harus menutup laga dengan kekalahan 121-128.

Dalam laga ini, LeBron James menjadi pencetak angka terbanyak dengan 40 poin dari 38 menit. Kemudian, Klay Thompson menjadi pencetak angka terbanyak untuk Warriors dengan 31 poin dari 34 menit.