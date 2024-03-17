Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: 40 Poin LeBron James Tak Mampu Selamatkan LA Lakers dari Kekalahan atas Golden State Warriors!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |12:46 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: 40 Poin LeBron James Tak Mampu Selamatkan LA Lakers dari Kekalahan atas Golden State Warriors!
Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (17/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga menarik tersaji, salah satunya mempertemukan LA Lakers vs Golden State Warriors.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Ada sembilan laga yang digelar pada musim reguler NBA 2023-2024 pada Minggu (17/3/2024).

LA Lakers vs Golden State Warriors

LA Lakers sendiri harus menelan kekalahan dari Golden State Warriors. Bermain di Cryoto.com Arena, LA Lakers berhasil memimpin 36-30 atas Warriors di kuarter pertama. Namun di kuarter kedua, LA Lakers gagal mempertahankan keunggulan dan tertinggal 66-67.

Sementara di kuarter ketiga, LA Lakers tampak kesulitan untuk mengimbangi permainan Warriors dan tertinggal 93-102. Meski sempat bangkit di kuarter keempat, tim kuning ungu itu harus menutup laga dengan kekalahan 121-128.

Dalam laga ini, LeBron James menjadi pencetak angka terbanyak dengan 40 poin dari 38 menit. Kemudian, Klay Thompson menjadi pencetak angka terbanyak untuk Warriors dengan 31 poin dari 34 menit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement