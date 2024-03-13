Hasil Orleans Masters 2024: Lanny/Ribka Melaju ke Babak Kedua

ORLEANS – Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, menang atas Anastasia Khomich/Daria Zimnol asal Polandia di babak 32 besar Orleans Masters 2024. Lanny/Ribka menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-15.

Berlaga di Palais des sports, Selasa (12/3/2024) malam WIB, Lanny/Ribka tidak memulainya dengan baik. Mereka harus kesulitan menahan gempuran dari Khomich/Zimnol sehingga tertinggal 6-3.

Namun begitu, Lanny/Ribka mulai menemukan ritme permainannya. Mereka mampu memperkecil ketertinggalannya hingga berhasil berbalik unggul 8-7 atas pasangan Polandia itu.

Sampai akhirnya, Lanny/Ribka sukses unggul atas Khomich/Zimnol di interval gim pertama dengan skor 11-10. Selepas interval, pasangan nomor 29 dunia itu tampil dominan.

Lanny/Ribka mampu memperlebar keunggulannya menjadi 17-12. Mereka tidak memberi celah kepada lawannya untuk mencuri angka. Alhasil, ganda putri Pelatnas PBSI Cipayung ini sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12 atas Khomich/Zimnol.

Di gim kedua, Lanny/Ribka mendapat tekanan dari pasangan Polandia. Pertandingan berjalan cukup sengit karena jual beli serangan terus tersaji kendati mereka masih harus tertinggal tipis 8-9.