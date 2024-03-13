Legenda MotoGP Prediksi Marc Marquez Akan Lebih Mengerikan Usai MotoGP Qatar 2024

PENAMPILAN Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 membuat legenda balap Sylvain Guintoli yakin The Baby berpotensi besar meramaikan persaingan gelar juara musim ini. Dia optimis Marc Marquez bakal tampil lebih mengerikan pada balapan berikutnya.

Pendapat tersebut disampaikan Guintoli setela melihat debut Marc Marquez bersama Ducati di balapan perdana musim ini. Rider asal Spanyol itu dinilai tengah menunjukkan sinyal bahaya untuk pembalap lain.

“Dia akan sangat senang menatap balapan kedua. Dia hampir naik podium, kecepatan balapan bagus, akan ada banyak pembelajaran. Hati-hati dengan Marc Marquez di sisa kejuaraan!” ujar Guintoli dilansir dari laman Crash.net.

Marc Marquez tampil mengesankan di MotoGP Qatar 2024, akhir pekan kemarin. Eks rider Repsol Honda itu bersaing di kelompok terdepan dan berhasil finis di urutan keempat.

“Dia akan senang dengan itu, sangat senang. Ia masih beradaptasi dengan gaya berkendara Ducati setelah sekian lama berada di Honda," lanjutnya.