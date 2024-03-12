Manado Jadi Kota Ketiga Road to Indonesia Race 2024

MANADO - Setelah sukses digelar di Makassar dan Bogor, Nestlé MILO menyambangi Manado sebagai kota ketiga penyelenggaraan. Sebanyak 2.011 pelari ikut dalam dua kategori, yaitu 5K dan Family Run 2,5K.

Pelepasan para peserta Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Manado Series dilakukan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kota Manado Julises Deffie Oehlres, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Manado Drs. Pontowuisang Kakauhe, Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia Alaa Shaaban, pada Sabtu, 9 Maret 2024 di Kawasan Megamas, Manado.

“Kami sangat senang bisa menyambangi Manado serta bangga melihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Manado Series ini. Semoga lewat penyelenggaraan ini, dapat terus memotivasi masyarakat Manado untuk hidup aktif dan merasakan manfaat olahraga bersama keluarga dan teman-teman," ujar Business Executive Officer Beverages & Culinary Dairy Business Unit PT Nestlé Indonesia, Alaa Shaaban.

Bagi 100 peserta pertama yang finis pada kategori 5K di Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Manado Series akan mendapatkan medali emas serta berkesempatan untuk mengikuti MILO ACTIV Indonesia Race 2024 di Jakarta secara gratis. Pada kesempatan yang sama, Nestlé MILO juga menghadirkan Nusantara Kids Corner yang berisi berbagai permainan asli Indonesia bagi anak.

“Kami mengapresiasi komitmen MILO dalam mendorong gaya hidup aktif dan karakter tangguh generasi muda Indonesia selama 50 tahun dan senang telah memilih Manado menjadi salah satu kota penyelenggaraan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024. Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Manado dalam menjaga pola hidup sehat melalui olahraga salah satunya lari,” kata Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kota Manado Julises Deffie Oehlres.

Juara kategori 5K Putra diraih Syamsuddin Massa dengan catatan waktu 16 menit, 32 detik. Sedangkan untuk kategori 5K Putri ialah Asnida Aras menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 20 menit, 52 detik.