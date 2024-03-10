Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics dan Denver Nuggets Kompak Menang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:15 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics dan Denver Nuggets Kompak Menang
Boston Celtics menang atas Phoenix Suns dalam lanjutan NBA 2023-2024 (Foto: Reuters/Joe Camporeale)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (10/3/2024) siang WIB, sudah diketahui. Boston Celtics dan Denver Nuggets kompak meraih kemenangan.

Celtics menjamu Phoenix Suns di Footprint Center dan mampu tampil mendominasi sejak awal untuk memimpin di angka 31-26 pada kuarter pertama. Mereka pun terus memperlebar keunggulan menjadi 62-50 di kuarter kedua.

Phoenix Suns vs Boston Celtics (Foto: Reuters/Joe Camporeale)

Pada kuarter ketiga, Suns memberikan perlawanan yang luar biasa hingga bisa memangkas ketertinggalan mereka di angka 78-87. Pertarungan sengit pun berlanjut di kuarter terakhir, namun Celtics bisa menjaga keunggulan mereka untuk menutup pertandingan dengan skor 117-107.

Jayson Tatum menjadi aktor utama kemenangan tim asuhan Joe Mazzulla itu dalam pertandingan ini. Pemain berusia 26 tahun itu membukukan double-double berkat sumbangan 29 poin, tujuh assist dan 10 rebound-nya.

Jaylen Brown juga tak kalah bersinar dari rekan setimnya itu. Pemain berusia 27 tahun tersebut berhasil mengoleksi 27 poin dengan tambahan tiga assist dan tiga rebound.

Di kubu Suns, Kevin Durant bermain luar biasa untuk menggendong timnya hingga bisa mencetak 45 poin, 10 rebound dan enam assist. Sayangnya, performa apiknya tak cukup untuk membantu timnya meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
