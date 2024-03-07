Inilah Sosok Pebulutangkis Indonesia yang Bikin Kagum Lin Dan hingga Geleng-Geleng Kepala

INILAH sosok pebulutangkis Indonesia yang bikin kagum Lin Dan hingga geleng-geleng kepala. Pemain yang dimaksud adalah tunggal putra andalan Indonesia saat ini, Anthony Sinisuka Ginting.

Lin Dan memang sudah beberapa kali bersua Anthony Sinisuka Ginting di sepanjang kariernya. Legenda bulutangkis China itu pun kerap mendapat hasil minor, salah satunya kala berhadapan di China Open 2018.

Bertanding di babak pertama, Lin Dan harus mengakui ketangguhan Ginting usai kalah setelah bertarung rubber game. Laga berakhir dengan skor 24-22, 5-21, dan 19-21.

Di ajang China Open 2018 sendiri, Ginting sukses merebut gelar juara. Kepastian itu didapat usai pebulutangkis kelahiran Cimahi itu menang 23-21 dan 21-19 atas Kento Momota (Jepang) di babak final.

Kekalahan atas Ginting di ajang itu pun tampaknya tak bisa dilupakan Lin Dan. Dia langsung memuji habis Ginting yang dinilainya punya bakal gemilang.

Secara khusus, Lin Dan memuji kehebatan kecepatan pergerakan Ginting. Dia bahkan yakin Ginting akan menjadi sosok pebulutangkis hebat.

“Ginting adalah pemain yang sangat cepat. Saat saya bisa membalikkan keadaan, respon Ginting sangat cepat di depan net,” ujar Lin Dan, dilansir dari laman PBSI, Kamis (7/3/2024).