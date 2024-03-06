Advertisement
HOME SPORTS

Penting! Ini Fakta yang Harus Diketahui Penjual Tentang Shopee Garansi Bebas Pengembalian

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |09:30 WIB
Penting! Ini Fakta yang Harus Diketahui Penjual Tentang Shopee Garansi Bebas Pengembalian
Ilustrasi ecommerce. (Foto: dok freepik/vectorpouch)
JAKARTA - Ada yang baru dari Shopee lho. Ya, baru-baru ini Shopee memperkenalkan program teranyar untuk para pengguna setianya yaitu Garansi Bebas Pengembalian. Apa itu Shopee Garansi Bebas Pengembalian? Yuk mari mengulas program keren yang satu ini.

Garansi Bebas Pengembalian di Shopee merupakan program yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barang ke penjual dengan alasan berubah pikiran. Program ini berlaku untuk barang-barang di Shopee yang memiliki label “Bebas Pengembalian”.

Dengan dirilisnya program tersebut, pembeli bisa mengajukan pengembalian barang dengan mudah jika berubah pikiran, tentunya dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, ya! Shopee Garansi Bebas Pengembalian ini meningkatkan kenyamanan dan kepuasan para pembeli, lalu bagaimana dengan para penjual di Shopee?

Kehadiran program Garansi Bebas Pengembalian menuai beragam pro kontra dari para penjual di Shopee. Ada penjual yang antusias dengan program terbaru Shopee ini, namun ada juga yang merasa cemas jika justru jadi merugi. Pro kontra terkait kehadiran Garansi Bebas Pengembalian itu terlihat dari komentar para penjual di media sosial.

Ada penjual yang menyambut hangat program Shopee Garansi Bebas Pengembalian ini karena bisa meningkatkan peluang penjual untuk menarik hati lebih banyak pembeli, sehingga akan semakin banyak pembeli yang mengunjungi dan berbelanja di toko mereka.

Banyak penjual yang juga tertarik dengan program terbaru Garansi Bebas Pengembalian di Shopee ini karena bisa meningkatkan kepercayaan pembeli. Hal ini juga dinilai bisa menumbuhkan potensi pembelian berulang di toko penjual. Para penjual tersebut memberikan respons positif terhadap fitur terbaru Garansi Bebas Pengembalian yang hadir di Shopee.

Penjual dengan akun @j*******n mendukung kehadiran Garansi Bebas Pengembalian di Shopee karena dinilai bisa meningkatkan kepuasan pembeli, “Saya mendukung kebijakan baru ini karena memang sudah seharusnya diterapkan untuk kepuasan pembeli.”

Penjual lainnya turut menyampaikan pendapat serupa bahwa program terbaru Shopee ini bisa meningkatkan loyalitas pembeli. “Saya menilai bahwa fitur ini baik untuk menjaga loyalitas user terhadap shopee, dan saya tidak khawatir selama SOP berjalan sesuai dengan standard dan tidak merugikan seller,” pungkas @c***********s.

Ada juga penjual yang menilai program Garansi Bebas Pengembalian bisa menjadi tantangan untuknya agar bisa meningkatkan kenyamanan kepada pembeli ketika berbelanja di tokonya, misalnya dengan menampilkan foto produk yang benar-benar sesuai dengan aslinya. Dengan begini, maka bisa meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pembeli.

