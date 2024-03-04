Pol Espargaro: Marc Marquez Dapat Keuntungan dari Dihapusnya MotoGP Argentina 2024!

GRANOLLERS – Pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, menilai Marc Marquez dapat keuntungan dari dihapusnya MotoGP Argentina 2024. Bahkan, Marc Marquez bisa merebut gelar juara MotoGP musim ini.

Pol Espargaro menilai Marquez tak punya banyak pengalaman membalap di Argentina. Alhasil, dia tak akan kehilangan banyak poin ketika masih dalam masa adaptasi dengan motor barunya, Desmosedici GP23.

Marquez memang akan memulai lembaran baru dalam kariernya di MotoGP 2024 setelah hengkang ke Gresini Ducati usai 11 musim membela Repsol Honda. Hal itu dilakukannya agar tampil kompetitif dalam perebutan gelar juara.

Juara MotoGP enam kali itu pun membuktikan bahwa dirinya bisa beradaptasi cepat dengan motor Ducati Desmosedici GP23 selama tes pramusim di Malaysia dan Qatar. Namun, dia sadar masih butuh waktu baginya untuk memahami kuda besi anyarnya itu secara keseluruhan karena terkadang masih mengendarainya dengan gaya membalap motor Honda.

Kendati demikian, Espargaro menilai The Baby Alien -julukan Marquez- punya peluang untuk juara MotoGP 2024. Namun menurutnya, semuanya sangat bergantung dari hasil yang didapatnya dan juga para rivalnya di seri-seri awal karena di situlah performa Marquez belum maksimal.

“Ya, saya melihatnya mungkin (Marquez Juara MotoGP 2024). Yang terpenting, itu akan bergantung pada apa yang dia lakukan di balapan pertama atau apa yang dilakukan rivalnya di balapan pertama,” kata Espargaro dilansir dari Crash, Senin (4/3/2024).

“Jika Anda (para rival Marquez) tidak mendapatkan banyak jarak (keunggulan poin) pada balapan pertama hingga Anda mencapai Eropa, yang merupakan balapan paling rumit, dia (Marquez) bisa melakukannya (juara),” tambahnya.

Pol Espargaro juga berpendapat bahwa dihapusnya GP Argentina, yang sedianya menjadi tuan rumah seri ketiga musim ini, menjadi keuntungan bagi Marquez. Sebab, pembalap berusia 31 tahun itu tak punya banyak pengalaman membalap di Autodromo Termas de Rio Hondo.

“Hal baiknya adalah tidak akan ada lagi balapan di Argentina dan ini menguntungkan Marc karena ini adalah sirkuit di mana dia tidak memiliki banyak pengalaman membalap, seperti Jerez misalnya,” jelas mantan rider KTM Red Bull itu.