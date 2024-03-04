Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics dan Oklahoma City Thunder Kompak Menang, Kukuhkan Diri di Puncak Klasemen!

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Senin (4/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Boston Celtics dan Oklahoma City Thunder kompak meraih kemenangan. Alhasil, mereka mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara masing-masing wilayah saat ini.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Total, ada 8 pertandingan yang berlangsung hari ini. Sejumlah hasil manis pun bisa diraih.

Celtics berhasil tampil sangat mendominasi saat menjamu Golden State Warriors di TD Garden dengan unggul jauh 44-22 di kuarter pertama. Mereka pun semakin menjauh di kuarter kedua dengan keunggulan 82-38.

Tim asuhan Joe Mazzulla itu pun semakin di atas angin di kuarter ketiga hingga bisa memperlebar jarak menjadi 115-62. Pada kuarter terakhir, Warriors baru mulai bisa memberikan perlawanan tetapi akhirnya tim tuan rumah sukses mengamankan kemenangan dengan skor telak 140-88.

Jaylen Brown menjadi top skor bagi Celtics dalam laga ini dengan mengoleksi 29 poin serta tambahan tiga rebound dan tiga assist. Jayson Tatum juga bermain sangat cemerlang hingga bisa mencetak 27 poin, lima assist dan tiga rebound.

Di kubu Warriors, Stephen Curry nampak belum bisa tampil maksimal karena masih terganggu dengan cedera di lututnya. Alhasil, legenda NBA itu hanya bisa mengais empat poin, tiga assist dan satu rebound selama 17 menit di lapangan.

Dengan hasil tersebut, Celtics semakin kukuh di puncak klasemen sementara wilayah timur NBA 2023-2024 dengan rekor 48-12. Sedangkan Warriors, mereka masih tertahan di peringkat sembilan wilayah barat dengan rekor 32-28.

Kemenangan juga berhasil diraih oleh Oklahoma City Thunder hari ini. Bertandang ke Footprint Center, Kevin Durant dkk sukses menghajar tuan rumah dengan skor 118-110.