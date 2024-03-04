Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics dan Oklahoma City Thunder Kompak Menang, Kukuhkan Diri di Puncak Klasemen!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |15:39 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics dan Oklahoma City Thunder Kompak Menang, Kukuhkan Diri di Puncak Klasemen!
Berikut hasil lengkap NBA 2023-2024 hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Senin (4/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Boston Celtics dan Oklahoma City Thunder kompak meraih kemenangan. Alhasil, mereka mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara masing-masing wilayah saat ini.

Ya, ajang NBA 2023-2024 berlanjut hari ini. Total, ada 8 pertandingan yang berlangsung hari ini. Sejumlah hasil manis pun bisa diraih.

Boston Celtics vs Golden State Warriors

Celtics berhasil tampil sangat mendominasi saat menjamu Golden State Warriors di TD Garden dengan unggul jauh 44-22 di kuarter pertama. Mereka pun semakin menjauh di kuarter kedua dengan keunggulan 82-38.

Tim asuhan Joe Mazzulla itu pun semakin di atas angin di kuarter ketiga hingga bisa memperlebar jarak menjadi 115-62. Pada kuarter terakhir, Warriors baru mulai bisa memberikan perlawanan tetapi akhirnya tim tuan rumah sukses mengamankan kemenangan dengan skor telak 140-88.

Jaylen Brown menjadi top skor bagi Celtics dalam laga ini dengan mengoleksi 29 poin serta tambahan tiga rebound dan tiga assist. Jayson Tatum juga bermain sangat cemerlang hingga bisa mencetak 27 poin, lima assist dan tiga rebound.

Di kubu Warriors, Stephen Curry nampak belum bisa tampil maksimal karena masih terganggu dengan cedera di lututnya. Alhasil, legenda NBA itu hanya bisa mengais empat poin, tiga assist dan satu rebound selama 17 menit di lapangan.

Dengan hasil tersebut, Celtics semakin kukuh di puncak klasemen sementara wilayah timur NBA 2023-2024 dengan rekor 48-12. Sedangkan Warriors, mereka masih tertahan di peringkat sembilan wilayah barat dengan rekor 32-28.

Kemenangan juga berhasil diraih oleh Oklahoma City Thunder hari ini. Bertandang ke Footprint Center, Kevin Durant dkk sukses menghajar tuan rumah dengan skor 118-110.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement