18 Pembalap Dunia F1Powerboat Danau Toba 2024 Berlaga Hari Ini

Balige, – 18 pembalap F1Powerboat Danau Toba 2024 akan memulai pertarungan memperebutkan title juara dunia 2024 pukul 11.10 WIB, Minggu (3/3/2024). Mereka akan memacu jet airnya untuk menjadi yang terbaik di sirkuit Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.

Andalan Tim Bình Định Vietnam Jonas Andersson akan memulai balapan dari posisi pertama disusul pembalap Victory Team Erik Stark. Berturut-turut posisi 3 dan 4 adalah pendatang baru Rusty Wyatt dari Sharjah Team dan Stefan Arand.

Sementara juara dunia 2023 Bartek Marszalek dari Stromoy Racing dan Juara Dunia dua kali Sami Seliö dari tim Red Devil – SMC F1 di posisi 5 dan 6.

Sementara itu sejumlah penonton telah mulai memadati arena yang menjadi sirkuit balapan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu sejak pukul 07.00 WIB. Untuk diketahui dua lokasi penonton, kelas festival maupun VIP telah habis terjual.

”Ini menunjukkan animo masyarakat dalam dan luar negeri tinggi untuk menyaksikan balapan,” ujar Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Yudhistira Setiawan.

2024 menjadi tahun kedua Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba. Di tempat yang sama pada 2023 Bartek Marszalek keluar sebagai yang terbaik.

Penyelenggaraan F1Powerboat 2024 menjadi spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984. Ada 18 pembalap dari sembilan tim yang berasal dari 10 negara akan beradu cepat di sirkuit.

(Fitria Dwi Astuti )