Luncurkan Tim untuk MotoGP 2024, Nuansa Gelap Hiasi Livery Baru Pramac Ducati

SAKHIR – Pramac Ducati resmi mengumumkan formasi tim untuk mengarungi MotoGP 2024. Acara tersebut berlangsung secara daring di Sirkuit Internasional Bahrain pada Rabu (28/2/2024) malam WIB.

Menyambut musim baru, Pramac Ducati, masih diperkuat oleh sang jagoan, Jorge Martin, yang menjadi runner up musim lalu. Kini, bintang asal Spanyol itu akan ditemani oleh Franco Morbidelli yang menggantikan Johann Zarco.

Livery anyar pun turut diluncurkan oleh tim arahan Gino Borsoi itu. Nuansa berbeda pun ditampilkan oleh mereka pada livery baru tersebut.

Di MotoGP 2024, Pramac Ducati menampilkan livery berwarna dasar hitam yang membuat motor Desmosedici GP24 terlihat sangat gagah. Tampilannya benar-benar berbeda dari musim lalu di mana mereka masih menggunakan warna putih sebagai dasarnya.

Corak berwarna ungu dan merah yang has dengan tim Prima Pramac Ducati pun menghiasi warna hitam tersebut. Alhasil, kuda besi yang dikendarai oleh Martin dan Morbidelli terlihat sangat garang.

Warna senada yakni, hitam-ungu-merah, turut digunakan oleh Pramac Ducati di wearpack para pembalap mereka. Martin dan Morbidelli pun semakin nampak menawan dengan setelan balap anyar tersebut.