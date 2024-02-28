Inspiratif! Intip Kisah Sukses Brand Lokal VAIA dalam Shopee 3.3 Grand Fashion Sale

JAKARTA - Sepatu tak hanya sebagai alas kaki, tetapi juga meningkatkan level gayamu dengan model yang estetik dan trendi. Lalu, apakah saat berbelanja sepatu, seseorang harus memilih antara fungsi yang menjawab kebutuhan atau estetika yang dapat meningkatkan gaya fashionnya?

VAIA, brand lokal milik Affania Fariza Balqis yang telah didirikan sejak 2017, menjadi jawaban bagi banyak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sepatu dengan desain elegan, kualitas unggul serta nyaman saat digunakan.

Dalam rangkaian kampanye Shopee 3.3 Grand Fashion Sale yang akan berlangsung hingga 3 Maret nanti, VAIA berbagi kisah perjalanannya dalam memasuki industri fashion lokal dan bagaimana peran Shopee mendorong VAIA untuk terus berkembang dengan berbagai program dan fitur yang menguntungkan bagi seluruh pengguna, baik penjual maupun pembeli.

Langkah Awal Perjalanan VAIA: ‘Keinginan Mengubah Situasi’

Menjadi seorang ibu dan wanita karir, Affania memiliki keinginan untuk dapat tetap menjaga penampilan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak pernah terpikirkan olehnya, berangkat dari kesulitan yang kerap ia temui saat mencari sepasang sepatu ternyata mendorong lahirnya ide bisnis untuk ia mulai berkarya.

Affania Fariza Balqis, pemilik VAIA mengatakan, “Sejak dulu, dunia fashion sudah menarik perhatian ku. Memenuhi peran dan menjalankan keseharian, baik sebagai seorang ibu, wanita karir, mahasiswa dan ataupun peran-peran lainnya, kenyamanan selalu menjadi prioritas utama."

Ia mengerti, bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi tantangan untuk mendapatkan kenyamanan serta estetika sekaligus dalam sepasang sepatu. Sehingga pada 2017 pun, tekadnya semakin bulat untuk mengubah situasi tersebut dan menghadirkan solusi.

"Bagi aku sepasang sepatu tidak hanya dapat mengantarkan ke tempat tertentu, tetapi juga menjadi salah satu penopang dalam setiap kegiatan," ucapnya.

Akhirnya VAIA pun dilahirkan, imbuhnya, sebuah merek sepatu yang menggabungkan antara desain menarik dan kenyamanan untuk menemani seluruh individu dalam menjalankan perannya masing-masing di berbagai momentum.

Tak berhenti di situ, dengan kehadiran VAIA juga membuka lapangan pekerjaan bagi pengrajin hingga memanfaatkan bahan baku yang diproduksi secara lokal di Indonesia.