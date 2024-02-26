Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Dikalahkan Denver Nuggers, Phoenix Suns Bungkam LA Lakers

SEJUMLAH pertandingan NBA 2023-2024 rampung digelar hari ini, Senin (26/2/2024). Salah satunya sang juara bertahan Denver Nuggets yang sukses mengalahkan Golden State Warriors, sementara pada laga lain Los Angeles (LA) Lakers Takluk dari Phoenix Suns.

Pertandingan pertama terjadi antara Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks. Bermain di Wells Fargo Center, Philadelphia harus rela dipermalukan di hadapan pendukungnya sendiri oleh Bucks dengan skor 98-199.

Beralih ke pertandingan lainnya, Phoenix Suns sukses mengalahkan Los Angeles Lakers dengan skor 123-113. Dalam laga ini, LeBron James gagal menyelamatkan LA Lakers dari kekalahan meski dirinya jadi bintang lapangan dengan 28 poin, 7 rebound, dan 12 assist.

Sementara itu, Indiana Pacers juga sukses menang atas tamunya Dallas Mavericks dengan skor 133-111. Dalam laga ini, Myles Turner jadi bintang kemenangan Pacers dengan mencatatkan 33 poin, 8 rebound, dan 1 assist.

Tak kalah seru, juara bertahan Denver Nuggets sukses mengalahkan tuan rumah Golden State Warriors dengan skor 119-103. Nikola Jokic jadi bintang lapangan sekaligus membawa Nuggets menang dengan menorehkan 32 poin, 16 rebound, dan 16 assist.