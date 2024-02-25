Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Soal Peran Psikolog di Tim Ad Hoc Olimpiade PBSI, Begini Kata Fajar Alfian

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |10:19 WIB
Soal Peran Psikolog di Tim Ad Hoc Olimpiade PBSI, Begini Kata Fajar Alfian
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, bicara soal peran tim psikolog yang berada di Tim Ad Hoc Olimpiade PBSI. Menurutnya, adanya materi tambahan dari mereka bisa membuat pikiran pemain yang sedang lelah serta jenuh menjadi lebih jernih.

Seperti diketahui, PBSI membentuk Tim Adhoc yang resmi diumumkan pada awal Januari 2024. Tim ini diharapkan bisa membantu para pebulu tangkis Tanah Air, yang tergabung di Pelatnas PBSI, meningkatkan performa mereka agar bisa mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) PBSI, M Fadil Imran, itu berisikan tim penasihat, tim teknik, dan juga tim pendukung. Nah, tim psikologi yang dihuni oleh Prof. Dr. Hamidi Muluk dan Dr. Lilik Sudarwati ini tergabung di dalam tim tendukung.

Mereka bertugas untuk memberi dukungan dan bimbingan kepada para atlet dari segi psikologis agar mengatasi tekanan besar untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, ada beberapa pemain yang mengaku mengalami permasalahan mental karena mendapat hasil yang kurang memuaskan saat bertanding, seperti pemain ganda campuran, Rinov Rivaldy.

Fajar pun menilai keberadaan psikolog di Tim Ad Hoc ini membuat para pemain lebih intens mendapat materi psikologis. Namun, duet Muhammad Rian Ardianto itu menilai memang tidak mudah untuk bisa menyampaikan isi hatinya kepada para psikolog.

“Tim Ad Hoc ini sangat baik, pergerakannya cepat. Dari yang tidak ada (materi psikologi) jadi lebih intensif ya,” kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, tengah pekan ini.

“Saya pribadi juga beberapa kali belum terbiasa karena pertamanya memang belum seintensif ini dan sekarang dengan adanya tim Ad Hoc lebih intensif,” lanjutnya.

“Dari saya pribadi, mungkin masih harus lebih adaptasinya juga enggak gampang, dari yang tadinya tidak ada kelar, diskusi dan lain-lain, dan sekarang ada. Perlu step by step, tidak bisa saya langsung ngomong blablabla,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement