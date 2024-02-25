Soal Peran Psikolog di Tim Ad Hoc Olimpiade PBSI, Begini Kata Fajar Alfian

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, bicara soal peran tim psikolog yang berada di Tim Ad Hoc Olimpiade PBSI. Menurutnya, adanya materi tambahan dari mereka bisa membuat pikiran pemain yang sedang lelah serta jenuh menjadi lebih jernih.

Seperti diketahui, PBSI membentuk Tim Adhoc yang resmi diumumkan pada awal Januari 2024. Tim ini diharapkan bisa membantu para pebulu tangkis Tanah Air, yang tergabung di Pelatnas PBSI, meningkatkan performa mereka agar bisa mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) PBSI, M Fadil Imran, itu berisikan tim penasihat, tim teknik, dan juga tim pendukung. Nah, tim psikologi yang dihuni oleh Prof. Dr. Hamidi Muluk dan Dr. Lilik Sudarwati ini tergabung di dalam tim tendukung.

Mereka bertugas untuk memberi dukungan dan bimbingan kepada para atlet dari segi psikologis agar mengatasi tekanan besar untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, ada beberapa pemain yang mengaku mengalami permasalahan mental karena mendapat hasil yang kurang memuaskan saat bertanding, seperti pemain ganda campuran, Rinov Rivaldy.

Fajar pun menilai keberadaan psikolog di Tim Ad Hoc ini membuat para pemain lebih intens mendapat materi psikologis. Namun, duet Muhammad Rian Ardianto itu menilai memang tidak mudah untuk bisa menyampaikan isi hatinya kepada para psikolog.

“Tim Ad Hoc ini sangat baik, pergerakannya cepat. Dari yang tidak ada (materi psikologi) jadi lebih intensif ya,” kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, tengah pekan ini.

“Saya pribadi juga beberapa kali belum terbiasa karena pertamanya memang belum seintensif ini dan sekarang dengan adanya tim Ad Hoc lebih intensif,” lanjutnya.

“Dari saya pribadi, mungkin masih harus lebih adaptasinya juga enggak gampang, dari yang tadinya tidak ada kelar, diskusi dan lain-lain, dan sekarang ada. Perlu step by step, tidak bisa saya langsung ngomong blablabla,” tambahnya.