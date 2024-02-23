Piala Thomas-Uber 2024: Tim Putra Indonesia Unggulan ke-3, Putri Unggulan 5!

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar negara peserta yang menjadi unggulan di Piala Thomas-Uber 2024. Urutannya ditentukan berdasarkan ranking mereka di peringkat dunia BWF.

BWF sendiri membentuk peringkat dunia negara-negara peserta Piala Thomas-Uber 2024 berdasarkan poin gabungan para pemain terbaik yang mereka miliki. Di tim beregu putra misalnya, poin yang diambil adalah dari pemain tunggal nomor satu, dua, dan tiga terbaik di negara itu serta dua ganda terbaik yang mereka miliki.

Hasilnya, China, yang merupakan tuan rumah, menjadi unggulan pertama di Piala Thomas 2024 dari 16 negara peserta yang ada. Pasalnya, mereka memiliki poin tertinggi di antara negara lainnya yakni sebanyak 405.911 poin.

Menyusul di belakang mereka, ada Denmark yang memegang status sebagai unggulan kedua. Tim yang diperkuat tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen, itu memiliki 370.148 poin.

Kemudian, Tim Beregu Putra Indonesia menempati posisi sebagai unggulan ketiga di Piala Thomas 2024. Anthony Sinisuka Ginting dan kolega memiliki total poin sebesar 350.429 poin.

Sementara itu, sang juara bertahan, India, berstatus sebagai unggulan keenam dengan torehan 315.802 poin. Lalu, ada Jepang dan Malaysia yang melengkapi posisi lima besar sebagai unggulan keempat dan kelima.

Aljazair dan Australia menjadi negara yang menghuni posisi dua terbawah dalam peringkat negara peserta Piala Thomas 2024. Mereka masing-masing hanya memiliki 53.437 poin dan 52.980 poin.

Beralih ke Piala Uber 2024, Tim Beregu Putri China juga menjadi unggulan pertama. Chen Yu Fei dkk bercokol di peringkat satu dunia dengan raihan 445.941 poin.