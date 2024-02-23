Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Posisi Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Belum 100 Persen Aman, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tetap Optimis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |13:18 WIB
Posisi Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Belum 100 Persen Aman, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tetap Optimis
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengomentari peluangnya lolos ke Olimpiade Paris 2024. Meski posisi mereka belum 100 persen aman saat ini untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, Fajar/Rian tetap optimis.

Fajar/Rian kini menempati peringkat delapan dengan koleksi 74.199 di ranking race to Olympic Paris 2024. Meski masih ada di posisi aman, poin mereka berdekatan dengan Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan), Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di urutan kesembilan hingga 11.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Sementara di atasnya, Fajar/Rian juga memiliki poin tipis dengan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi asal China di peringkat ketujuh. Jarak poin mereka hanya berselisih 259 poin.

Bagi Fajar/Rian, target mereka kini adalah setidaknya mengamankan tempat untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Meskipun, pesaing utama dalam perebutan tempat tiket pada saat ini adalah dua rekannya sendiri yakni Bagas/Fikri dan Leo/Daniel.

"Memang, sekarang ada di posisi 8 dan belum aman juga karena ada Bagas/Fikri dan Leo/Daniel yang sekarang lumayan baik performanya meningkat. Jadi untuk lolos belum 100 persen. Tapi kami optimis kami bisa tampil di Olimpiade Paris tahun ini," kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

Meski begitu, Fajar/Rian juga berharap tidak hanya mengamankan tiket ke Olimpiade saja. Fajar sendiri berharap bisa memiliki pendamping di Paris nanti baik melalui Bagas/Fikri atau Leo/Daniel.

