On Fire! Timnas Basket Putra Indonesia Siap Melibas Thailand dan Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, Saksikan Hanya di iNews

SKUAD Timnas Basket Putra Indonesia bertandang ke Thailand untuk melakoni laga kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 yang digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand. Pada pertandingan kali ini, Indonesia membawa 12 pemain muda yang akan menjalani windows pertama.

Dari daftar pemain mayoritas merupakan pemain muda berusia 23 tahun. Adrian Chalias (19 tahun) dan Matthew (18 tahun) menjadi atlet paling muda, sementara Lester (35 tahun) menjadi salah satu pemain senior yang juga ikut bergabung.

Terpilihnya para pemain muda pada Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 juga merupakan proses pematangan dalam rangka menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara tahun depan,dan bagian dari regenerasi pemain timnas di masa mendatang.

Selama persiapan, Timnas Basket telah menjalani dua kali uji coba. Timnas melakukan sparing melawan kontestan Liga Bola Basket Indonesia yaitu Satria Muda dengan hasil skor 83-83 dan Borneo Hornbills dengan hasil skor 96-70.

Meski wajah-wajah para pemain muda ini tidak asing dalam pertandingan nasional, namun pengalaman bertanding pada kompetisi Internasional belum mereka dapatkan. Manajer timnas basket indonesia Rony Gunawan mengatakan dengan persiapan yang singkat, langkah pertama yang dilakukan adalah bermain agresif.