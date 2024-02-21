Advertisement
HOME SPORTS BASKET

PP Perbasi Fokus Cari Pebasket Muda Berpostur Minimal 180 Cm, Bakal Dikirim Latihan ke Lithuania!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |01:11 WIB
PP Perbasi Fokus Cari Pebasket Muda Berpostur Minimal 180 Cm, Bakal Dikirim Latihan ke Lithuania!
Ilustrasi basket. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) tengah fokus mencari pebasket muda potensial yang miliki tinggi badan minimal 180 cm. Nantinya, para pemain yang terpilih akan dibawa ke Lithuania untuk menjalani pelatihan selama kurang lebih 6 bulan.

Untuk diketahui, PP Perbasi tengah melaksanakan pencarian talenta Indonesia Patriots yang telah berlangsung sejak 15 Februari 2024. Animo masyarakat pun sangat responsif. Pemain bertinggi minimal 180 cm berlomba-lomba ikut scouting dan menarik perhatian pelatih.

Basket

Saat pelaksanaan di DKI Jakarta, sebanyak 60 peserta ambil bagian. Peserta didominasi bertinggi badan 180 cm hingga 190 cm. Sebanyak 6 peserta bertinggi antara 190 cm hingga 195 cm. Kemudian 2 pemain bertinggi di atas 195 cm.

Pelaksanaan scouting bergeser ke Makassar yang dilaksanakan pada 17 Februari 2024. Sehari kemudian berlanjut ke Tangerang dengan The Hawks Basketball Kabupaten Tangerang, sebagai venue scouting.

Ketum PP Perbasi, Danny Kosasih, menyampaikan bahwa scouting ini dilakukan bukan untuk membentuk tim nasional. Melainkan hal ini dilakukan sengaja untuk mencari pemain muda potensial yang memenuhi kriteria untuk nantinya dibina lebih lanjut di Lithuania.

“Yang perlu diperhatikan adalah, scouting ini bukan untuk membentuk tim nasional. Scouting ini untuk mencari pemain potensial bertinggi minimal 180 cm yang kemudian dikirim untuk berlatih ke Lithuania,” ungkap Danny dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/2/2024).

Nantinya, dari scouting keliling ke-11 daerah, diharapkan mendapatkan pemain dengan tinggi minimal 180 cm sebanyak 100 pemain. Mereka kemudian akan dikumpulkan di Surabaya untuk diseleksi langsung oleh pelatih asal Lithuania pada 4 hingga 6 Maret 2024.

