Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2024: Lanny Tria/Ribka Sugiarto Tumbang, Indonesia Makin Tertinggal 0-2 dari Thailand

HASIL semifinal Badminton Asia Team Championships 2024 untuk duel tim putri Indonesia vs Thailand sudah diketahui. Kini, tim putri Indonesia makin tertinggal 0-2 dari Thailand usai ganda putri Tanah Air, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, menelan kekalahan.

Ya, Lanny/Ribka turun di partai kedua melawan ganda putri andalan Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai. Tampil di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Sabtu (17/2/2024) pagi WIB, mereka sayangnya kalah dua gim langsung 20-22 dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Lanny/Ribka cukup kesulitan menahan serangan yang dilancarkan Jongkolphan/Rawinda. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu harus tertinggal 5-7 dari pasangan Thailand.

Lanny/Ribka tidak menyerah begitu saja. Pasangan ranking 30 dunia itu secara perlahan berhasil mengejar ketertinggalannya menjadi 9-9. Mereka pun kemudian berhasil unggul 11-9 atas Jongkolphan/Rawinda di interval gim pertama.

Selepas interval, Lanny/Ribka memulainya dengan sangat baik. Mereka mampu unggul 16-13 atas lawannya. Akan tetapi, Jongkolphan/Rawinda tampak menemukan tempo permainannya dengan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 17-17.

Kedua pasangan bermain sengit di poin-poin kritis ini. Keduanya saling kejar-kejaran angka dan sempat imbang 20-20. Pada akhirnya, Jongkolphan/Rawinda berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 22-20 atas Lanny/Ribka.