Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2024: Lanny Tria/Ribka Sugiarto Tumbang, Indonesia Makin Tertinggal 0-2 dari Thailand

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |11:14 WIB
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2024: Lanny Tria/Ribka Sugiarto Tumbang, Indonesia Makin Tertinggal 0-2 dari Thailand
Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Badminton Asia Team Championships 2024 untuk duel tim putri Indonesia vs Thailand sudah diketahui. Kini, tim putri Indonesia makin tertinggal 0-2 dari Thailand usai ganda putri Tanah Air, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, menelan kekalahan.

Ya, Lanny/Ribka turun di partai kedua melawan ganda putri andalan Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai. Tampil di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Sabtu (17/2/2024) pagi WIB, mereka sayangnya kalah dua gim langsung 20-22 dan 14-21.

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari

Jalannya Pertandingan

Lanny/Ribka cukup kesulitan menahan serangan yang dilancarkan Jongkolphan/Rawinda. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu harus tertinggal 5-7 dari pasangan Thailand.

Lanny/Ribka tidak menyerah begitu saja. Pasangan ranking 30 dunia itu secara perlahan berhasil mengejar ketertinggalannya menjadi 9-9. Mereka pun kemudian berhasil unggul 11-9 atas Jongkolphan/Rawinda di interval gim pertama.

Selepas interval, Lanny/Ribka memulainya dengan sangat baik. Mereka mampu unggul 16-13 atas lawannya. Akan tetapi, Jongkolphan/Rawinda tampak menemukan tempo permainannya dengan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 17-17.

Kedua pasangan bermain sengit di poin-poin kritis ini. Keduanya saling kejar-kejaran angka dan sempat imbang 20-20. Pada akhirnya, Jongkolphan/Rawinda berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 22-20 atas Lanny/Ribka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/40/2974367/reaksi-fajar-alfian-usai-tim-putra-indonesia-gagal-bersinar-di-badminton-asia-team-championships-2024-siap-turun-tangan-di-piala-thomas-2024-U5CoQWIX0m.jpg
Reaksi Fajar Alfian Usai Tim Putra Indonesia Gagal Bersinar di Badminton Asia Team Championships 2024, Siap Turun Tangan di Piala Thomas 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/40/2972578/singgung-cristiano-ronaldo-dan-lionel-messi-rexy-mainaky-beber-penyebab-malaysia-gagal-juara-batc-2024-jtYi8UiTJG.jpg
Singgung Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Rexy Mainaky Beber Penyebab Malaysia Gagal Juara BATC 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/40/2972014/gagal-pertahankan-gelar-di-badminton-asia-team-championships-2024-rionny-mainaky-tetap-puas-dengan-prestasi-tim-putri-indonesia-rT8DbJ1OSr.jpeg
Gagal Pertahankan Gelar di Badminton Asia Team Championships 2024, Rionny Mainaky Tetap Puas dengan Prestasi Tim Putri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/40/2971981/pbsi-evaluasi-performa-tim-putra-indonesia-di-badminton-asia-team-championships-2024-kalah-jam-terbang-dari-china-yfpLEJfcYD.jpg
PBSI Evaluasi Performa Tim Putra Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2024: Kalah Jam Terbang dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/40/2971572/merasa-bersalah-yohanes-saut-marcellyno-minta-maaf-indonesia-kalah-dari-china-di-batc-2024-DpItH051AW.jpg
Merasa Bersalah, Yohanes Saut Marcellyno Minta Maaf Indonesia Kalah dari China di BATC 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/40/2971681/batc-2024-jadi-penentu-kekalahan-indonesia-dari-thailand-tiwi-rachel-kami-sudah-berjuang-maksimal-96YoW9T8C0.jpeg
BATC 2024: Jadi Penentu Kekalahan Indonesia dari Thailand, Tiwi/Rachel: Kami Sudah Berjuang Maksimal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement