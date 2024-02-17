BATC 2024: Rebut Kemenangan Penting atas Ganda Putri Andalan Malaysia, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Ungkap Kunci Suksesnya

SELANGOR – Pasangan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berhasil sumbang poin penting dalam kemenangan 3-0 tim putri Indonesia atas Malaysia, di perempatfinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2024. Menariknya lagi, Lanny/Tria menang atas ganda putri terbaik yang dimiliki Malaysia saat ini, yakni Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Ya, Lanny/Ribka berhasil mengalahkan Pearly/Thinaah di partai kedua perempatfinal BATC 2024. Bermain di Setia City Convention Center, Selangor, Malaysia pada Jumat (16/2/2024) pagi WIB, Lanny/Ribka menang dalam pertarungan tiga gim 21-14, 18-21, dan 21-15.

Ini merupakan pertemuan pertama pasangan Lanny/Ribka dengan Pearly/Thinaah. Namun, Ribka sudah dua kali bertemu pasangan itu ketika bertandem dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Ribka mengatakan, kunci kemenangan atas ganda Malaysia itu adalah belajar dari pengalaman. Selain itu, Ribka mengungkapkan kunci sukses lainnya adalah bermain tanpa beban melawan wakil tuan rumah.

“Karena saya dan lawan sudah sering bertemu, dari awal saya sudah banyak memberi masukan ke Lanny bagaimana cara menghadapi lawan. Tadi kami bisa menerapkan pola seperti yang kami mau. Dengan pola main pendek dan no lob. Kami tidak meladeni permainan panjang-panjang lawan,” kata Ribka dilansir dari rilis resmi PBSI, Sabtu (17/2/2024).

“Dari awal kami tidak berekspektasi bisa mengalahkan mereka di kandangnya. Bersama Lanny kami hanya bermain nothing to lose saja. Tidak berpikir soal menang atau kalah. Ternyata hasilnya kami bisa bermain enak dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Kalau berekspektasi terlalu tinggi biasanya malah hasil akhirnya tidak sesuai ysng diinginkan,” sambungnya.