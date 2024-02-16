Susunan Pemain Tim Putra Indonesia vs China di Perempatfinal BATC 2024: Chico Aura dan Bagas Maulana/Shohibul Fikri Jadi Andalan!

SELANGOR – Daftar susunan pemain tim bulu tangkis putra Indonesia vs China di perempatfinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2024 telah diumumkan jelang keduanya bentrok sore ini. Indonesia pun mengandalkan Chico Aura Dwi Wardoyo dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri di dua laga perdana melawan tim China tersebut.

Pertandingan Indonesia vs China itu akan berlangsung di Setia City Convention Center, Selangor, Malaysia pada Jumat (16/2/2024) 15.00 WIB. Susunan pemain dari kedua tim bulu tangkis putra tidak jauh berbeda dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup.

Indonesia kembali menurunkan susunan pemain yang sama seperti melawan Korea Selatan (2-3) di babak grup. Chico Aura Dwi Wardoyo (tunggal putra) menjadi andalan pada partai pertama, kemudian disusul oleh ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Pada partai ketiga hingga terakhir, tim bulu tangkis Indonesia secara berurutan menurunkan Alwi Farhan (tunggal putra), Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra), dan Yohanes Saut Marcellyno (tunggal putra). Sementara, tim bulu tangkis putra China sedikit merombak susunan pemainnya dari laga terakhir.

Weng Hong Yang (tunggal putra) kembali dipercaya untuk pertandingan pertama. Namun, pada laga kedua, ada yang berbeda ketika Ren Xiang Yu dipasangkan dengan He Ji Ting di ganda putra. Sebelumnya, Ren Xiang Yu bertandem dengan Xie Hao Nan di laga terakhir melawan India (3-2).