HOME SPORTS SPORT LAIN

Francis Ngannou Diprediksi Bakal Hajar Anthony Joshua

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |03:06 WIB
Francis Ngannou Diprediksi Bakal Hajar Anthony Joshua
Francis Ngannou dan Anthony Joshua akan saling berhadapan pada awal Maret nanti (Foto: Reuters)
FRANCIS Ngannou akan menghajar Anthony Joshua (AJ) pada Maret 2024 mendatang. Pendapat itu disampaikan oleh CEO Professional Fighters League (PFL), Peter Murray. 

Ngannou dan AJ akan bentrok di Riyadh, Arab Saudi, 8 Maret 2024. Itu akan menjadi pertandingan tinju profesional kedua untuk mantan raja UFC tersebut setelah sebelumnya berhadapan dengan Tyson Fury.

 

"Semua meremehkan Ngannou saat berduel kontra Fury, termasuk Fury sendiri. Hal itu membuat Ngannou berlatih keras dan menurut saya mampu mencuri hati penonton sedunia hingga banyak yang percaya kalau Ngannou memenangi duel itu," kata Murray dilansir dari Boxing News, Rabu (14/2/2024).

"Saat ini Ngannou sedang dalam misi dan dia tak bisa diremehkan lagi saat berhadapan deengan AJ. Itu akan menjadi duel akbar. Kami tak sabar dan percaya bahwa Ngannou bisa mengalahkan AJ," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Ngannou mengejutkan dunia tinju saat tampil impresif melawan pemegang sabuk kelas berat, Tyson Fury Oktober 2023 lalu. Meskipun pada akhirnya pria kelahiran Kamerun itu kalah angka, banyak yang percaya bahwa Ngannou seharusnya menang.

Banyak juga yang mengatakan bahwa kemenangan Fury sudah diatur. Pasalnya, Ngannou tampil cukup baik saat itu dan bahkan sempat menjatuhkan Fury pada ronde ketiga.

Halaman:
1 2
