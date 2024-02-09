Ini Kebiasaan Buruk Marc Marquez yang Ingin Dibuang saat Masih Perkuat Repsol Honda

SELANGOR - Ini kebiasaan buruk Marc Marquez yang ingin dibuang saat masih memperkuat Repsol Honda. The Baby Alien tak ingin hal itu menghambatnya di MotoGP 2024 bersama Gresini Racing.

Marquez, saat masih membela Honda, punya sebuah kebiasaan unik. Ia terbiasa memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan roda belakang saat menggeber motor Honda RC213V.

Sang pembalap mengakui usai Tes Pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, masih memakai cara-cara lamanya di Honda saat memacu Ducati Desmosedici GP23. Padahal, cara tersebut tidak cocok dengan tunggangan barunya.

Marquez lalu mengamini perkataan Luca Marini, motor Honda RC213V dan Desmosedici GP harus dikendarai dengan cara berbeda. Ia berjanji mengurangi kebiasaan itu demi tampil kompetitif.

"Sangat setuju (dengan Marini). Cara menggunakan ban belakangnya benar-benar berbeda. Untuk alasan itu, saya masih mengendarai Ducati seperti Honda," ungkap Marquez, mengutip dari Crash, Jumat (9/2/2024).

"Saya baik-baik saja di Valencia (tes pascamusim 2023). Di sini? Tidak. Saya harus menghilangkan kebiasaan selama 11 tahun dengan satu motor. Ini sulit," imbuh pria asal Spanyol itu.