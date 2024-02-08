Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Marc Marquez, Ternyata Ini Jadi Musuh Terbesar Fabio Quartararo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |03:18 WIB
Bukan Marc Marquez, Ternyata Ini Jadi Musuh Terbesar Fabio Quartararo
Fabio Quartararo punya musuh baru yang bukan Marc Marquez pada MotoGP 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

BUKAN Marc Marquez, ternyata ini jadi musuh terbesar Fabio Quartararo di MotoGP 2024. Hal itu disampaikan sang juara dunia 2021 pada peluncuran tim Yamaha untuk musim ini.

"Saat ini saya tidak terlalu melihat tentang siapa musuh nomor satunya. Saya fokus pada kami sendiri untuk kembali ke jalur kemenangan dan kembali ke podium di setiap balapan," kata Quartararo.

Fabio Quartararo dan Alex Rins

"Bagi saya sekarang, musuh utamanya adalah diriku sendiri dan Yamaha, yang butuh menjadi kompetitif lagi untuk bersaing demi kemenangan," sambung El Diablo.

Perkataan Quartararo yang menyebut dirinya sendiri dan Yamaha sebagai musuh utama di musim ini bukanlah tanpa alasan. Hal ini karena keduanya tengah mengalami performa yang buruk dalam beberapa musim terakhir.

Di MotoGP 202, Yamaha tidak sekali pun memenangkan balapan di sepanjang musim baik pada sprint race maupun main race. Prestasi terbaik tim pabrikan asal Jepang itu hanyalah finis di posisi ketiga yang kesemuanya dipersembahkan oleh Quartararo.

Sebagai tim pabrikan besar yang memiliki prestasi gemilang, catatan di musim lalu jelas bukan hasil yang baik. Untuk itu, mereka perlu berbenah guna bisa memperbaiki penampilan. Bukan sebatas kemenangan sesaat, namun juga konsistensi menjadi yang terdepan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement