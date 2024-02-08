Bukan Marc Marquez, Ternyata Ini Jadi Musuh Terbesar Fabio Quartararo

BUKAN Marc Marquez, ternyata ini jadi musuh terbesar Fabio Quartararo di MotoGP 2024. Hal itu disampaikan sang juara dunia 2021 pada peluncuran tim Yamaha untuk musim ini.

"Saat ini saya tidak terlalu melihat tentang siapa musuh nomor satunya. Saya fokus pada kami sendiri untuk kembali ke jalur kemenangan dan kembali ke podium di setiap balapan," kata Quartararo.

"Bagi saya sekarang, musuh utamanya adalah diriku sendiri dan Yamaha, yang butuh menjadi kompetitif lagi untuk bersaing demi kemenangan," sambung El Diablo.

Perkataan Quartararo yang menyebut dirinya sendiri dan Yamaha sebagai musuh utama di musim ini bukanlah tanpa alasan. Hal ini karena keduanya tengah mengalami performa yang buruk dalam beberapa musim terakhir.

Di MotoGP 202, Yamaha tidak sekali pun memenangkan balapan di sepanjang musim baik pada sprint race maupun main race. Prestasi terbaik tim pabrikan asal Jepang itu hanyalah finis di posisi ketiga yang kesemuanya dipersembahkan oleh Quartararo.

Sebagai tim pabrikan besar yang memiliki prestasi gemilang, catatan di musim lalu jelas bukan hasil yang baik. Untuk itu, mereka perlu berbenah guna bisa memperbaiki penampilan. Bukan sebatas kemenangan sesaat, namun juga konsistensi menjadi yang terdepan.