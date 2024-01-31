Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Thailand Masters 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Ungkap Rahasia Gulung Wakil Kanada

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |04:16 WIB
Thailand Masters 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Ungkap Rahasia Gulung Wakil Kanada
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri melenggang ke babak kedua Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil menggulung wakil Kanada, Adam Dong/Nyl Yakura, di babak 32 besar Thailand Masters 2024 dengan skor kembar, 21-11 dan 21-11. Kemenangan itu tak terlepas dari strategi jitu yang langsung bisa dieksekusi sejak awal.

Dalam laga yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Selasa 30 Januari 2024 sore WIB itu, Bakri -sebutan Bagas/Fikri- tertinggal 3-6 lebih dulu di awal pertandingan. Namun, mereka langsung bangkit dan mendapat 10 poin beruntun untuk berbalik unggul 13-6 lalu merebut gim pertama 21-11.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri beraksi di Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, dominasi pasangan ranking sembilan dunia itu semakin tak terbendung. Alhasil, mereka memimpin 7-1 dan 14-5 sampai kemudian sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-11 dalam waktu 26 menit.

Bagas/Fikri pun menilai hasil positif itu diraih berkat strategi mereka yang berjalan sejak awal laga. Selain itu, mereka melihat sang lawan terkendala cedera sehingga bermain kurang maksimal.

“Ahamdulilah kami diberi kelancaran dan bisa memenangi pertandingan. Jalannya pertandingan tadi saya lihat lawan sepertinya kurang bisa tampil maksimal," ungkap Bagas, dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (31/1/2024).

"Nyl Yakura mungkin seperti ada kendala di bagian pergelangan kakinya. Jadi terlihat lawan terbatas pengambilan bolanya,” sambung pemain berusia 25 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966490/update-ranking-bwf-usai-thailand-masters-2024-beda-nasib-leo-rolly-daniel-marthin-dengan-rehan-naufal-lisa-ayu-Wk4nSOMeVc.jpg
Update Ranking BWF Usai Thailand Masters 2024: Beda Nasib Leo Rolly/Daniel Marthin dengan Rehan Naufal/Lisa Ayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966432/reaksi-rionny-mainaky-usai-tak-ada-pebulu-tangkis-indonesia-yang-tembus-final-thailand-masters-2024-bukan-berarti-gagal-a6W9r5P3C8.jpg
Reaksi Rionny Mainaky Usai Tak Ada Pebulu Tangkis Indonesia yang Tembus Final Thailand Masters 2024: Bukan Berarti Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965372/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-beberkan-penyebabnya-P109IMtZ5L.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Beberkan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965413/hasil-lengkap-final-thailand-masters-2024-tuan-rumah-borong-2-gelar-aya-ohori-juara-bj9UocABXi.jpg
Hasil Lengkap Final Thailand Masters 2024: Tuan Rumah Borong 2 Gelar, Aya Ohori Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965078/thailand-masters-2024-tersingkir-di-semifinal-rehan-lisa-belajar-banyak-dari-ganda-tuan-rumah-VnCBcXFVbh.jpg
Thailand Masters 2024: Tersingkir di Semifinal, Rehan/Lisa Belajar Banyak dari Ganda Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965081/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-bagas-fikri-akui-tak-bisa-keluar-dari-tekanan-pasangan-china-D2jqFyoMYR.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Bagas/Fikri Akui Tak Bisa Keluar dari Tekanan Pasangan China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement