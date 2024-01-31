Thailand Masters 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Ungkap Rahasia Gulung Wakil Kanada

BANGKOK - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil menggulung wakil Kanada, Adam Dong/Nyl Yakura, di babak 32 besar Thailand Masters 2024 dengan skor kembar, 21-11 dan 21-11. Kemenangan itu tak terlepas dari strategi jitu yang langsung bisa dieksekusi sejak awal.

Dalam laga yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Selasa 30 Januari 2024 sore WIB itu, Bakri -sebutan Bagas/Fikri- tertinggal 3-6 lebih dulu di awal pertandingan. Namun, mereka langsung bangkit dan mendapat 10 poin beruntun untuk berbalik unggul 13-6 lalu merebut gim pertama 21-11.

Pada gim kedua, dominasi pasangan ranking sembilan dunia itu semakin tak terbendung. Alhasil, mereka memimpin 7-1 dan 14-5 sampai kemudian sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-11 dalam waktu 26 menit.

Bagas/Fikri pun menilai hasil positif itu diraih berkat strategi mereka yang berjalan sejak awal laga. Selain itu, mereka melihat sang lawan terkendala cedera sehingga bermain kurang maksimal.

“Ahamdulilah kami diberi kelancaran dan bisa memenangi pertandingan. Jalannya pertandingan tadi saya lihat lawan sepertinya kurang bisa tampil maksimal," ungkap Bagas, dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (31/1/2024).

"Nyl Yakura mungkin seperti ada kendala di bagian pergelangan kakinya. Jadi terlihat lawan terbatas pengambilan bolanya,” sambung pemain berusia 25 tahun itu.