HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2024: Cuma Butuh 25 Menit, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Pulangkan Wakil Kanada

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |17:41 WIB
Hasil Thailand Masters 2024: Cuma Butuh 25 Menit, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Pulangkan Wakil Kanada
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, sukses mengalakan wakil Kanada, Dong Adam/Nyl Yakura, di babak 32 besar Thailand Masters 2024.

Duel itu digelar di di Nimibutr Stadium, Bangkok, Selasa (30/1/2024) sore WIB. Bagas/Fikri hanya butuh waktu 25 menit untuk menang dalam laga itu dengan skor kembar 21-11 dan 21-11.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Jalannya Pertandingan

Bakri -sebutan Bagas/Fikri- sebenarnya bermain buruk di awal pertandingan. Mereka kesulitan untuk meladeni permainan lawan sehingga kerap membuat error dan tertinggal di angka 3-6.

Akan tetapi, pasangan ranking sembilan dunia itu perlahan-lahan bisa mengembangkan permainan mereka dan menyamakan skor menjadi 6-6. Bahkan, Bagas/Fikri mendapat delapan poin beruntun untuk menutup interval gim pertama dengan keunggulan 11-6.

Selepas jeda, Bagas/Fikri tak mengendurkan serangan. Mereka terus bermain dalam tempo cepat dan melancarkan smash-smash tajam mematikan ke pertahanan lawan. Alhasil, mereka dengan mudah menjauh dengan keunggulan 16-9 dan kemudian mengakhiri gim pertama dengan skor 21-11.

Halaman:
1 2
