Sabet Gelar Juara Australia Open 2024, Jannik Sinner: Tenis Butuh Generasi Juara Baru

MELBOURNE – Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses menyabet gelar juara Australia Open 2024. Usai meraih hasil manis itu, Jannik Sinner menyebut tenis butuh generasi juara baru.

Sinner tidak mengungkapkan bahwa era ‘Big Three’ di dunia tenis telah selesai setelah dirinya berhasil menjadi juara Australia Terbuka2024. Namun, dia yakin bahwa tenis membutuhkan generasi juara yang baru.

Sinner memang menjadi juara pertama di Australia Open dalam 10 tahun terakhir selain Novak Djokovic, Rafael Nadal, dan Roger Federer, trio legendaris yang dijuluki Big Three. Trio itu diketahui memang telah mendominasi tenis selama dua dekade terakhir.

Kesuksesan Djokovic di usianya yang sudah menginjak 36 tahun telah menunda matinya Big Three. Namun, dengan Federer yang sudah pensiun dan Nadal yang tampaknya bakal menyusulnya gantung raket pada tahun ini, persaingan di papan atas semakin terbuka untuk para pemain lainnya yang lebih muda.

Dengan usianya yang masih 22 tahun, Sinner bergabung dengan Carlos Alcaraz, yang masih berusia 20 tahun, sebagai pemenang Grand Slam di mana sang bintang Spanyol itu memiliki dua titel besar dikantongnya. Mereka pun menjadi ikon dari sejumlah pemain yang berada di usia yang sama.

Sinner pun mengungkapkan bahwa tenis kini memang butuh generasi juara yang baru. Dia menilai para pemain muda harus bisa mengatasi tekanan yang ada agar bisa meraih kesuksesan dengan mencontohkan apa yang dialaminya sendiri.

“Apa yang akan terjadi di masa depan tidak dapat diprediksi, namun tetap menyenangkan menjadi bagian dari generasi ini,” kata Sinner dilansir The Strait Times, Rabu (31/1/2024).