HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2024: Disikat Pasangan China, Meilysa Trias/Rachel Allessya Harus Angkat Koper Dini!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |16:21 WIB
Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose kala berlaga. (Foto: PBSI)
Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspita/Rachel Allessya Rose, harus angkat koper dini dari Thailand Masters 2024.

Langkah Meilysa/Rachel harus terhenti di babak 32 besar ajang Super 300 itu. Sebab, mereka kalah dari wakil China, Li Yi Jing/Luo Xu Min, di Stadion Nimibutr, Selasa (30/1/2024) sore WIB dengan skor 13-21 dan 14-21.

Meilysa Trias Puspita/Rachel Allessya Rose

Jalannya Pertandingan

Trias/Rachel sebenarnya memulai laga dengan apik. Mereka berhasil menunjukkan penampilan apik pada awal gim pertama dengan memimpin 6-4.

Namun, Trias/Rachel gagal mempertahankan keunggulannya usai Li/Luo mampu menambah banyak poin. Alhasil, Trias/Rachel harus tertinggal 8-11 dari pasangan China tersebut di interval gim pertama.

Usai interval, Trias/Rachel masih kesulitan untuk menambah angka dan semakin tertinggal. Mereka pun harus tertinggal 13-18 dari Li/Luo. Meski mencoba untuk mengejar ketertinggalan, tetapi Trias/Rachel harus menutup gim pertama dengan kekalahan 13-21.

