MotoGP 2024: Miguel Oliveira Percaya Diri Bawa Aprilia Bersaing dengan Tim Lain

LOS ANGELES – Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) bertekad membawa timnya bersaingdi MotoGP 2024 setelah tampil kurang maksimal musim lalu. Tujuannya jelas yakni untuk mengamankan kursi di kelas utama pada musim 2025 mendatang.

Oliveira menjalani musim terbaiknya di MotoGP pada 2022 lalu di mana dia finis di posisi 10 dengan raihan 149 poin dan dua kemenangan. Namun, di kehilangan tempatnya di KTM Red Bull dan digantikan oleh Jack Miller di musim berikutnya.

Akan tetapi, berkat performa apiknya itu Aprilia akhirnya memutuskan untuk merekrutnya di MotoGP 2023. Dia mengisi pos di tim satelit mereka, yakni CryptoDATA RNF Aprilia, yang baru melakukan debut di kelas utama pada musim lalu.

Sayangnya, beberapa rangkaian cedera dan kecelakaan membuat Oliveira tak mampu membalap dengan maksimal di MotoGP 2023. Alhasil, dia hanya mengoleksi 76 poin saja dari 22 seri yang ada dan finis di posisi 16 klasemen.

Oleh karena itu, bersama tim baru yang menyokong tim satelit Aprilia, yaitu Trackhouse Racing, Oliveira bertekad untuk bangkit. Dia ingin mengembalikan kepercayaan tim pabrikan Noale agar dirinya bisa terus berada di kelas utama pada 2025 mendatang mengingat kontraknya akan habis di akhir tahun ini.

“Tahun lalu saya pikir saya hanya menyelesaikan 9 dari 21 balapan, satu-satunya pikiran saya adalah membayar kembali Aprilia atas kepercayaan yang telah ditunjukkan kepada saya. Ada 90 persen pembalap yang tidak memiliki kontrak (untuk musim 2025), jadi saya sama khawatirnya dengan siapa pun,” kata Oliveira dilansir dari Motosan, Senin (29/1/2024).

Kendati demikian, Oliveira enggan berbicara lebih jauh soal masa depannya. Pasalnya, bisa jadi situasinya berubah di pertengahan MotoGP 2024 karena tak jarang para tim memutus kontrak pembalap mereka lebih awal dan memutuskan merekrut rider lain untuk musim berikutnya.