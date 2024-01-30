Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Miguel Oliveira Percaya Diri Bawa Aprilia Bersaing dengan Tim Lain

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |09:58 WIB
MotoGP 2024: Miguel Oliveira Percaya Diri Bawa Aprilia Bersaing dengan Tim Lain
Miguel Oliveira akan membalap bersama Trackhouse di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LOS ANGELES – Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) bertekad membawa timnya bersaingdi MotoGP 2024 setelah tampil kurang maksimal musim lalu. Tujuannya jelas yakni untuk mengamankan kursi di kelas utama pada musim 2025 mendatang.

Oliveira menjalani musim terbaiknya di MotoGP pada 2022 lalu di mana dia finis di posisi 10 dengan raihan 149 poin dan dua kemenangan. Namun, di kehilangan tempatnya di KTM Red Bull dan digantikan oleh Jack Miller di musim berikutnya.

Akan tetapi, berkat performa apiknya itu Aprilia akhirnya memutuskan untuk merekrutnya di MotoGP 2023. Dia mengisi pos di tim satelit mereka, yakni CryptoDATA RNF Aprilia, yang baru melakukan debut di kelas utama pada musim lalu.

Sayangnya, beberapa rangkaian cedera dan kecelakaan membuat Oliveira tak mampu membalap dengan maksimal di MotoGP 2023. Alhasil, dia hanya mengoleksi 76 poin saja dari 22 seri yang ada dan finis di posisi 16 klasemen.

Oleh karena itu, bersama tim baru yang menyokong tim satelit Aprilia, yaitu Trackhouse Racing, Oliveira bertekad untuk bangkit. Dia ingin mengembalikan kepercayaan tim pabrikan Noale agar dirinya bisa terus berada di kelas utama pada 2025 mendatang mengingat kontraknya akan habis di akhir tahun ini.

“Tahun lalu saya pikir saya hanya menyelesaikan 9 dari 21 balapan, satu-satunya pikiran saya adalah membayar kembali Aprilia atas kepercayaan yang telah ditunjukkan kepada saya. Ada 90 persen pembalap yang tidak memiliki kontrak (untuk musim 2025), jadi saya sama khawatirnya dengan siapa pun,” kata Oliveira dilansir dari Motosan, Senin (29/1/2024).

Kendati demikian, Oliveira enggan berbicara lebih jauh soal masa depannya. Pasalnya, bisa jadi situasinya berubah di pertengahan MotoGP 2024 karena tak jarang para tim memutus kontrak pembalap mereka lebih awal dan memutuskan merekrut rider lain untuk musim berikutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement