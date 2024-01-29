Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

APBN Dipotong Presiden, MotoGP Argentina 2024 Terancam Batal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |23:12 WIB
APBN Dipotong Presiden, MotoGP Argentina 2024 Terancam Batal
MotoGP Argentina 2024 terancam batal digelar (Foto: MotoGP)
A
A
A

BUENOS AIRES - Langkah Presiden Javier Milei memotong APBN dapat berimbas kepada MotoGP Argentina 2024, yang sedianya digelar 5-7 April mendatang. Bahkan, keputusan akhir mengenai seri ketiga MotoGP 2024 itu akan diambil pekan ini!

Menurut laporan Speedweek yang dilansir pada Senin (29/1/2024), hal itu terjadi karena kebijakan penghematan radikal yang dilakukan oleh Milei. Proses pembatalannya disebut sedang dalam pembahasan dan dapat diputuskan paling cepat pada pekan ini.

MotoGP Argentina

Untuk diketahui, sejak terpilih pada 10 Desember 2023, Presiden Milei, menerapkan kebijakan pemangkasan biaya di semua bidang. Salah satu yang dilakukannya adalah jumlah kementerian yang dikurangi separuhnya dari 18 menjadi sembilan saja.

Oleh karena itu, anggaran biaya penyelenggaraan MotoGP Argentina 2024 bakal terkena imbasnya. Sebab, balapan motor yang digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo itu menerima sejumlah besar uang dari negara lewat Pemerintah Provinsi Santiago del Estero dan promotor swasta.

Sebelumnya, pada Jumat 19 Januari 2024, Kejuaraan Grand Prix Motocross (MXGP) yang sedianya dihelat untuk kali pertama di Argentina, tepatnya di Sirkuit Neuquen, hampir dibatalkan. Namun, pada akhir pekan lalu telah dikonfirmasi balapan Motocross terelite di dunia itu tetap akan menggelar seri di Argentina pada 9 dan 10 Maret mendatang berkat kerja sama semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut.

Sampai saat ini, sebagian besar tim MotoGP belum diberitahu oleh Asosiasi Tim MotoGP (IRTA), mengenai terancamnya pembatalan GP Argentina 2024. Walau begitu, mayoritas tim dilaporkan telah menduga balapan yang dimenangkan Marco Bezzecchi tahun lalu tersebut tak akan jadi dihelat pada 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
