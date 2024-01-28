Diisukan Pensiun Dini, Ribka Sugiarto: Masi Mau Juara

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Ribka Sugiarto, mengklarifikasi pernyataan yang sempat ia buat tentang masa depannya sebagai pebulu tangkis. Ribka membantah bahwa pernyataan tersebut mengindikasikan untuk pensiun dini.

Sebelumnya, usai memenangi laga babak 16 besar kemarin, Ribka berbicara soal pernikahan dan target bersama Lanny pada tahun ini. Namun, pada pernyataan Ribka itu terselip seperti ia ingin berhenti sebagai pebulu tangkis usai tahun ini.

"Target dari saya (tahun ini) ingin bawa Lanny juara di super 500, 750, 1000. Targetnya mau bawa Lanny biar dia juga bisa nerusin jejak-jejak ganda putri, kalau enggak sama saya nantinya," kata Ribka kemarin.

Pada konferensi pers di Istora Senayan hari ini, Ribka membantah soal pensiun dini. Hanya saja ia mengatakan bahwa untuk ke depan, segala sesuatunya tidak ada yang tahu.

Apalagi, Ribka bersama sang kekasih yakni Muhammad Rian Ardianto baru saja melangsungkan pertunangan. Tentunya, ia mempunyai rencana untuk menikah.

"Tidak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Saya bicara begitu ke Lanny karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jadi tidak ada niat pensiun dini atau bagaimana," jelas Ribka.